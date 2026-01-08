CRIME
Corpo de mulher é encontrado em via pública em Narandiba
Crime aconteceu por volta das 5h da manhã desta quinta
Por Luiza Nascimento
Uma mulher foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, 8, na na Travessa Edgard Santos, no bairro Narandiba, em Salvador. O corpo tinha marcas de tiros.
Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar a informação de uma pessoa encontrada caída ao solo e, ao chegar no local, confirmou que a vítima estava sem vida.
Ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.
As investigações
Moradores ouviram vários disparos por volta de 5h. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, mas ela aparenta ter em torno de 25 anos.
As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.
