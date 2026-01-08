Corpo de mulher é encontrado em via pública em Narandiba

- Foto: Ilustrativa/Polícia Militar

Uma mulher foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, 8, na na Travessa Edgard Santos, no bairro Narandiba, em Salvador. O corpo tinha marcas de tiros.

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar a informação de uma pessoa encontrada caída ao solo e, ao chegar no local, confirmou que a vítima estava sem vida.

Ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.

As investigações

Moradores ouviram vários disparos por volta de 5h. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, mas ela aparenta ter em torno de 25 anos.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.