Corpo de uma mulher é encontrado com mãos e pés amarrados em Camaçari

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Um corpo de uma mulher foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na localidade da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quinta-feira, 1º.



A vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Polícia Militar foi acionada

De acordo com a apuração do portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais militares da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (59ª CIPM) foram acionados, na manhã desta quinta-feira, 1º, para verificar uma ocorrência envolvendo uma pessoa morta, vítima de disparos de arma de fogo, na localidade da Cetrel.

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Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Investigação

Segundo o DPT, a vítima ainda não teve a identidade divulgada. O corpo apresentava perfurações de arma de fogo espalhadas por diferentes partes.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Após a ocorrência, equipes da Polícia Militar seguem realizando rondas na região na tentativa de localizar possíveis suspeitos.