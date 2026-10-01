POLÍCIA
Corpo de uma mulher é encontrado com mãos e pés amarrados em Camaçari
A vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo
Um corpo de uma mulher foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na localidade da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quinta-feira, 1º.
A vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
Polícia Militar foi acionada
De acordo com a apuração do portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais militares da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (59ª CIPM) foram acionados, na manhã desta quinta-feira, 1º, para verificar uma ocorrência envolvendo uma pessoa morta, vítima de disparos de arma de fogo, na localidade da Cetrel.
Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Investigação
Segundo o DPT, a vítima ainda não teve a identidade divulgada. O corpo apresentava perfurações de arma de fogo espalhadas por diferentes partes.
A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Após a ocorrência, equipes da Polícia Militar seguem realizando rondas na região na tentativa de localizar possíveis suspeitos.