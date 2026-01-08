Menu
POLÍCIA
CRIME

Crime violento: mulher é executada com mais de 10 tiros em Salvador

Crime aconteceu por volta das 5h da manhã desta quinta

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/01/2026 - 7:28 h | Atualizada em 08/01/2026 - 13:59
Imagem ilustrativa da imagem Crime violento: mulher é executada com mais de 10 tiros em Salvador
-

Uma mulher foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, 8, na na Travessa Edgard Santos, no bairro Narandiba, em Salvador. O corpo tinha marcas de tiros.

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar a informação de uma pessoa encontrada caída ao solo e, ao chegar no local, confirmou que a vítima estava sem vida.

Ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.

Narandiba é uma área conhecida pela forte atuação do crime organizado, especialmente do Comando Vermelho (CV), facção criminosa que exerce influência violenta e intimidatória no bairro e em regiões vizinhas, como Tancredo Neves e Engomadeira. Apesar desse contexto, ainda não há confirmação oficial de que o homicídio tenha relação direta com o tráfico de drogas ou com a organização criminosa que atua na região.

As investigações

Moradores ouviram vários disparos por volta de 5h. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, mas ela aparenta ter em torno de 25 anos.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

Tags:

HOMICÍDIO investigação Notícias Polícia Salvador violência

