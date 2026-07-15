Discussão entre pai e filho termina com morte dentro de barbearia no sul da Bahia

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Uma discussão entre pai e filho terminou em tragédia na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 13. Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por uma navalha durante um desentendimento dentro de uma barbearia, onde o filho trabalha.



Conforme apurações do portal A TARDE, o barbeiro atendia um cliente quando o pai chegou ao estabelecimento em estado de embriaguez e pediu para cortar o cabelo. O filho informou que faria o atendimento assim que concluísse o serviço que já estava em andamento.

A resposta provocou uma reação do homem, que avançou em direção ao filho. No momento da confusão, o barbeiro segurava a navalha utilizada no corte de cabelo do cliente. Durante a investida, o pai acabou sendo ferido pelo instrumento.

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O caso é tratado como uma morte acidental. Ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte e que as circunstâncias do episódio são investigadas.