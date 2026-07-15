Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Discussão entre pai e filho termina com morte dentro de barbearia no sul da Bahia

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como lesão corporal seguida de morte

Luan Julião
Por

Uma discussão entre pai e filho terminou em tragédia na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 13. Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por uma navalha durante um desentendimento dentro de uma barbearia, onde o filho trabalha.

Conforme apurações do portal A TARDE, o barbeiro atendia um cliente quando o pai chegou ao estabelecimento em estado de embriaguez e pediu para cortar o cabelo. O filho informou que faria o atendimento assim que concluísse o serviço que já estava em andamento.

Leia Também:

POLÍCIA

Adolescente é morto dentro de carro em ataque a tiros em Cajazeiras
Adolescente é morto dentro de carro em ataque a tiros em Cajazeiras imagem

LAVAGEM DE DINHEIRO

Operação revela possível conexão entre PCC, CV e Al-Qaeda
Operação revela possível conexão entre PCC, CV e Al-Qaeda imagem

POLÍCIA

Integrante de roubos contra idosos e turistas no Rio Vermelho é preso
Integrante de roubos contra idosos e turistas no Rio Vermelho é preso imagem

A resposta provocou uma reação do homem, que avançou em direção ao filho. No momento da confusão, o barbeiro segurava a navalha utilizada no corte de cabelo do cliente. Durante a investida, o pai acabou sendo ferido pelo instrumento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O caso é tratado como uma morte acidental. Ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte e que as circunstâncias do episódio são investigadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Barbearia investigação policial itabuna

Relacionadas

Mais lidas