POLÍCIA
Discussão entre pai e filho termina com morte dentro de barbearia no sul da Bahia
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como lesão corporal seguida de morte
Uma discussão entre pai e filho terminou em tragédia na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 13. Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por uma navalha durante um desentendimento dentro de uma barbearia, onde o filho trabalha.
Conforme apurações do portal A TARDE, o barbeiro atendia um cliente quando o pai chegou ao estabelecimento em estado de embriaguez e pediu para cortar o cabelo. O filho informou que faria o atendimento assim que concluísse o serviço que já estava em andamento.
Leia Também:
A resposta provocou uma reação do homem, que avançou em direção ao filho. No momento da confusão, o barbeiro segurava a navalha utilizada no corte de cabelo do cliente. Durante a investida, o pai acabou sendo ferido pelo instrumento.
O caso é tratado como uma morte acidental. Ninguém foi preso.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte e que as circunstâncias do episódio são investigadas.