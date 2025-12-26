POLÍCIA
Em "saidinha", detento é preso ao tentar estuprar idosa de 89 anos
Marido da vítima, de 90 anos, entrou em luta corporal com o invasor
Por Victoria Isabel
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 25, suspeito de invadir a residência de um casal de idosos e tentar estuprar uma mulher de 89 anos, no bairro Vila Nunes, em Lorena, no interior de São Paulo.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, que é detento beneficiado com saída temporária, entrou na casa por volta das 2h30 e passou a exigir dinheiro das vítimas. Durante a ação, ele tentou abusar sexualmente da idosa.
O casal reagiu, e o marido da vítima, de 90 anos, entrou em luta corporal com o invasor. Para se defender, o idoso utilizou uma muleta e conseguiu afastar o suspeito, que ainda feriu a mão do homem com uma tesoura antes de fugir do local.
Leia Também:
A Polícia Militar foi acionada e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro para atendimento médico. Em buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito, que foi detido e levado à Delegacia de Lorena.
O homem permanece à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes