POLÍCIA
POLÍCIA

Empresário é assassinado a facadas no Oeste da Bahia

O autor do crime já foi identificado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 8:22 h
João Batista Meira Guimarães, de 58 anos
João Batista Meira Guimarães, de 58 anos

Um empresário identificado como João Batista Meira Guimarães, de 58 anos, foi morto após ser atingido por golpes de faca na noite de terça-feira, 23, no centro de Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado na Delegacia Territorial do município para apurar o homicídio. O autor do crime já foi identificado, mas ainda não foi localizado e está sendo procurado.

De acordo com a corporação, oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, além de auxiliar na captura do suspeito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

