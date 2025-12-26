Empresário é assassinado a facadas no Oeste da Bahia

João Batista Meira Guimarães, de 58 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário identificado como João Batista Meira Guimarães, de 58 anos, foi morto após ser atingido por golpes de faca na noite de terça-feira, 23, no centro de Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado na Delegacia Territorial do município para apurar o homicídio. O autor do crime já foi identificado, mas ainda não foi localizado e está sendo procurado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a corporação, oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, além de auxiliar na captura do suspeito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.