HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Estrutura de produção de armas para facções é desarticulada na Bahia

Armeiro e distribuidor são presos em flagrante durante ofensiva policial

Luan Julião

Por Luan Julião

26/11/2025 - 14:58 h
FICCO, 6ª Coorpin e 15° BPM lideram a ofensiva contra o fornecimento bélico de facções
A investigação que vinha monitorando a circulação clandestina de armas no Sul da Bahia avançou nesta quarta-feira, 26, quando equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca em Itabuna e interromperam um esquema responsável por abastecer facções da região. Dois homens, apontados como armeiro e distribuidor, foram presos em flagrante.

As apurações revelaram que o grupo mantinha locais equipados para reparar, modificar e distribuir armamentos usados pelo crime organizado. No cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram um amplo conjunto de itens ligados à atividade ilegal: armas prontas para uso, peças e acessórios, ferramentas especializadas, máquinas usadas na produção e manutenção, além de munições de diversos calibres.

Leia Também:

Ossada de menino quilombola desaparecido em 2023 é encontrada
Policiais baianos são presos por tortura contra adolescente negro
Servidores e advogados são presos em ação contra grilagem na Bahia

Também foram apreendidos celulares e documentos que devem aprofundar a linha investigativa.

A ofensiva recebeu o nome de Operação Horizonte Vulcanus e reuniu equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Ilhéus, da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e do 15º Batalhão de Polícia Militar.

A ação conjunta reforça a estratégia de integração entre as instituições para desarticular estruturas responsáveis por alimentar o poder bélico de facções que atuam no território.

