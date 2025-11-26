POLÍCIA
Estrutura de produção de armas para facções é desarticulada na Bahia
Armeiro e distribuidor são presos em flagrante durante ofensiva policial
Por Luan Julião
A investigação que vinha monitorando a circulação clandestina de armas no Sul da Bahia avançou nesta quarta-feira, 26, quando equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca em Itabuna e interromperam um esquema responsável por abastecer facções da região. Dois homens, apontados como armeiro e distribuidor, foram presos em flagrante.
As apurações revelaram que o grupo mantinha locais equipados para reparar, modificar e distribuir armamentos usados pelo crime organizado. No cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram um amplo conjunto de itens ligados à atividade ilegal: armas prontas para uso, peças e acessórios, ferramentas especializadas, máquinas usadas na produção e manutenção, além de munições de diversos calibres.
Leia Também:
Também foram apreendidos celulares e documentos que devem aprofundar a linha investigativa.
A ofensiva recebeu o nome de Operação Horizonte Vulcanus e reuniu equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Ilhéus, da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e do 15º Batalhão de Polícia Militar.
A ação conjunta reforça a estratégia de integração entre as instituições para desarticular estruturas responsáveis por alimentar o poder bélico de facções que atuam no território.
