HOME > POLÍCIA
DNA

Ossada de menino quilombola desaparecido em 2023 é encontrada

Caso aconteceu na comunidade Gameleira, em Campo Formoso, na Bahia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/11/2025 - 13:27 h
Os restos mortais encontrados no dia 2 de maio, em uma mata fechada, na comunidade Gameleira do Dida, em Campo Formoso, no norte da Bahia, são de Pedro Sousa Santos, menino quilombola de seis anos, desaparecido em 2023, na mesma região. A Polícia Civil confirmou a informação nesta quarta-feira, 26, após exames de DNA.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o material biológico deu entrada no laboratório no dia 13 de maio. O primeiro resultado do exame saiu em julho, mas, devido às condições de degradação da amostra, foi inconclusivo. Assim, foi necessária a realização de um novo exame, que constatou o resultado.

Ao portal A TARDE, a PC afirmou que não conseguiu apontar a causa da morte através da ossada e solicitou novos exames periciais, visando o esclarecimento do caso.

Conforme o DPT, a Coordenadoria de Polícia Técnica de Senhor do Bonfim cumpriu medidas protocolares e tentou contato com os familiares, sem sucesso. Após algumas tentativas, a família foi informada e realizou a liberação dos restos mortais.

O sepultamento de Pedro Sousa Santos será realizado na tarde desta quarta-feira, 26, na comunidade quilombola Gameleira do Dida.

Leia Também:

Desaparecimento de criança quilombola na Bahia completa 12 dias
Ossada humana é encontrada em área de mata na Bahia
Ossada humana é encontrada acorrentada em matagal na Bahia

Relembre o caso

Pedro Sousa Santos, de 6 anos desapareceu no dia 15 de dezembro de 2023. Ele foi visto pela última vez no território remanescente do quilombo onde vive com a família, em Campo Formoso, no norte da Bahia.

De acordo com informações de parentes, no dia do desaparecimento, por volta das 14h, o garoto estava sozinho, caminhando com destino a um campo de futebol nos arredores da casa, quando foi visto pela avó e levado por ela de volta para a residência.

A criança estava brincando na frente do imóvel da família, quando sumiu.

criança quilombola menino desaparecido menino quilombola Ossada QUILOMBOLA

