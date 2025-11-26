Ossada de menino quilombola desaparecido em 2023 é encontrada

- Foto: Reprodução

Os restos mortais encontrados no dia 2 de maio, em uma mata fechada, na comunidade Gameleira do Dida, em Campo Formoso, no norte da Bahia, são de Pedro Sousa Santos, menino quilombola de seis anos, desaparecido em 2023, na mesma região. A Polícia Civil confirmou a informação nesta quarta-feira, 26, após exames de DNA.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o material biológico deu entrada no laboratório no dia 13 de maio. O primeiro resultado do exame saiu em julho, mas, devido às condições de degradação da amostra, foi inconclusivo. Assim, foi necessária a realização de um novo exame, que constatou o resultado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, a PC afirmou que não conseguiu apontar a causa da morte através da ossada e solicitou novos exames periciais, visando o esclarecimento do caso.

Conforme o DPT, a Coordenadoria de Polícia Técnica de Senhor do Bonfim cumpriu medidas protocolares e tentou contato com os familiares, sem sucesso. Após algumas tentativas, a família foi informada e realizou a liberação dos restos mortais.

O sepultamento de Pedro Sousa Santos será realizado na tarde desta quarta-feira, 26, na comunidade quilombola Gameleira do Dida.

Relembre o caso

Pedro Sousa Santos, de 6 anos desapareceu no dia 15 de dezembro de 2023. Ele foi visto pela última vez no território remanescente do quilombo onde vive com a família, em Campo Formoso, no norte da Bahia.

De acordo com informações de parentes, no dia do desaparecimento, por volta das 14h, o garoto estava sozinho, caminhando com destino a um campo de futebol nos arredores da casa, quando foi visto pela avó e levado por ela de volta para a residência.

A criança estava brincando na frente do imóvel da família, quando sumiu.