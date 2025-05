Ossada humana é encontrada em área de mata na Bahia

Vítimas ainda não foi oficialmente identificada - Foto: Reprodrução | Redes sociais

Uma ossada humana foi encontrada nesta sexta-feira, 25, na zona rural de Santa Bárbara, no interior da Bahia. O material estava em uma área de mata de difícil acesso.

Segundo informações da Polícia Civil, a Delegacia Territorial da cidade foi acionada após a descoberta dos restos mortais. Equipes da unidade, junto com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram o levantamento cadavérico no local.

As guias para remoção e realização da perícia foram emitidas, com o objetivo de identificar a vítima. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte nem sobre o tempo em que a ossada estava no local. As investigações seguem em andamento.

Crânio encontrado

Ainada nesta semana, três crânios foram encontrados em Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador. A ossada foi localizada por um funcionário público da prefeitura que trabalhava em uma obra próxima ao canal da Rua Padre Camilo Torrend, nos fundos do condomínio Sítio das Mangueiras.

O trabalhador encontrou a mochila em uma árvore e acionou a Polícia Civil. Segundo o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial, ainda não é possível saber a identidade das pessoas, mas a polícia já trabalha com mais de uma hipótese.

“Pedimos a perícia de local e a perícia de identificação e coleta de materiais genéticos. Na nossa avaliação visuográfica, a gente acredita que esses crânios são antigos. A gente não pode precisar um tempo, porque é uma questão de perícia. Nós só encontramos os três crânios, nenhuma outra parte do corpo foi encontrada em Dias d’Ávila, ou seja, isso nos força a pensar na hipótese de ser um corpo de outro local, de outra cidade ou até de outro estado”, pontuou ao Portal A TARDE.