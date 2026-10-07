Grande quantidade de drogas é encontrada em navio que sairia de Salvador para a Europa

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Uma grande quantidade de drogas foi encontrada escondida em um navio de carga na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 7. A embarcação, de bandeira panamenha, tinha a Europa como provável destino.

Os entorpecentes foram localizados durante uma ação conjunta das polícias Federal e Militar, realizada após o compartilhamento de informações de inteligência. A quantidade e o tipo da droga apreendida ainda não foram informados.

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Como as drogas foram encontradas?

Para chegar ao material, mergulhadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Polo fizeram buscas em partes submersas e locais de difícil acesso da estrutura da embarcação.

A operação também teve participação da Receita Federal. As autoridades investigam como a droga foi colocada no navio e quem estaria envolvido no esquema.

As apurações também buscam identificar possíveis integrantes de uma rede responsável por utilizar embarcações e estruturas portuárias para transportar grandes carregamentos de entorpecentes para outros países.

Outra apreensão no Porto de Salvador

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou que as forças de segurança já realizaram outra grande apreensão ligada ao tráfico internacional neste ano.

“Este ano, também no Porto de Salvador, apreendemos 1 tonelada de cocaína, desmontando um esquema internacional de tráfico de drogas. Seguiremos atuando norteados pela inteligência”, afirmou.

As investigações sobre a droga encontrada nesta quarta-feira continuam para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do transporte.