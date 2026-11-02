Homem ataca e pisa em idoso de 78 anos após discussão no trânsito

Um motorista agrediu um idoso de 78 anos após um desentendimento no trânsito, na tarde desta sexta-feira, 30, em Osasco, na Grande São Paulo. O homem, identificado como Denis Young Kim, já havia sido condenado por homicídio.

Em 2021, o suspeito foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de um carroceiro, ocorrido cinco anos antes.

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O que aconteceu?

O idoso caminhava pela Rua Octalles Marcondes Ferreira, com o auxílio de muletas, quando o motorista passou de carro muito próximo a ele. Ao perceber a aproximação do veículo, a vítima encostou uma das muletas na traseira do automóvel.

Em seguida, o motorista saiu do carro e deu uma voadora no idoso, que caiu no chão. Na sequência, o agressor ainda pisou na cabeça da vítima, que ficou desacordada.

O episódio está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.

"As diligências prosseguem para confirmar a identificação do autor e realizar exames médico-legais na vítima, a fim de reunir elementos para a apuração e a responsabilização criminal", informou,

Motorista foi condenado por homicídio

O motorista Denis Young Kim foi condenado a 14 anos de prisão pela morte do carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, em 14 de setembro de 2016, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo.

Na época, o homem utilizou uma arma de caça durante uma discussão com o carroceiro, com quem já havia se desentendido anteriormente. Ele confessou o crime, mas afirmou que não tinha intenção de matar, e sim de dar um susto na vítima, que teria arranhado seu carro com a carroça.

Kim foi denunciado por homicídio qualificado. Aldemir Ribeiro Pontes morreu em decorrência de uma hemorragia externa aguda. Após o crime, o acusado fugiu.