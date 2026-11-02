AGRESSÃO
Homem ataca e pisa em idoso de 78 anos após discussão no trânsito
Motorista já havia sido condenado por homicídio
Um motorista agrediu um idoso de 78 anos após um desentendimento no trânsito, na tarde desta sexta-feira, 30, em Osasco, na Grande São Paulo. O homem, identificado como Denis Young Kim, já havia sido condenado por homicídio.
Em 2021, o suspeito foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de um carroceiro, ocorrido cinco anos antes.
O que aconteceu?
O idoso caminhava pela Rua Octalles Marcondes Ferreira, com o auxílio de muletas, quando o motorista passou de carro muito próximo a ele. Ao perceber a aproximação do veículo, a vítima encostou uma das muletas na traseira do automóvel.
Em seguida, o motorista saiu do carro e deu uma voadora no idoso, que caiu no chão. Na sequência, o agressor ainda pisou na cabeça da vítima, que ficou desacordada.
O episódio está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.
"As diligências prosseguem para confirmar a identificação do autor e realizar exames médico-legais na vítima, a fim de reunir elementos para a apuração e a responsabilização criminal", informou,
Motorista foi condenado por homicídio
O motorista Denis Young Kim foi condenado a 14 anos de prisão pela morte do carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, em 14 de setembro de 2016, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo.
Na época, o homem utilizou uma arma de caça durante uma discussão com o carroceiro, com quem já havia se desentendido anteriormente. Ele confessou o crime, mas afirmou que não tinha intenção de matar, e sim de dar um susto na vítima, que teria arranhado seu carro com a carroça.
Kim foi denunciado por homicídio qualificado. Aldemir Ribeiro Pontes morreu em decorrência de uma hemorragia externa aguda. Após o crime, o acusado fugiu.