Homem é condenado a 12 anos de prisão por morte de adolescente trans

Kauan Araújo Santos, conhecido como “Jamanta”, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pela morte de Kauana Vasconcelos, adolescente transexual de 16 anos assassinada a facadas em 2022, em Ibicaraí, no sul da Bahia.



A Justiça também determinou o pagamento de R$ 80 mil aos familiares da vítima por danos morais.

Julgamento

O julgamento aconteceu nesta terça-feira , 15 , no Fórum João Alves de Macêdo, em Ibicaraí. Kauan foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. A qualificadora de feminicídio, que também constava na investigação, foi afastada pela Justiça.

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Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Kauana foi levada para uma casa após receber um convite para “fazer uma social”.



Conforme a investigação, após se recusar a manter relação sexual, ela teria sido esfaqueada e arrastada para um terreno baldio, onde houve uma tentativa de afogamento.



Mesmo ferida, a adolescente conseguiu pedir ajuda, mas morreu após ser levada ao hospital. Kauan foi preso em março de 2023, em São Paulo, e transferido para a Bahia para responder ao processo.