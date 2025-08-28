Menu
PORTO SEGURO

Homem é preso após esfaquear e deixar mulher cega na Bahia

O agressor é investigado em mais de oito inquéritos policiais

28/08/2025 - 12:07 h
Suspeito agia com um alto grau de violência
Um homem de 30 anos, com um extenso histórico de violência doméstica, foi preso nesta quinta-feira, 28, pela Polícia Civil da Bahia, em Porto Seguro. O agressor é investigado em mais de oito inquéritos policiais e cerca de dez registros de ocorrência, envolvendo agressões físicas graves contra diversas mulheres desde 2008.

Segundo as investigações, o suspeito agia com um alto grau de violência em suas ações. Entre os casos registrados, há vítimas com fraturas faciais, cicatrizes profundas provocadas por mordidas e até ferimentos causados por facadas.

No episódio mais recente, no último domingo, 24, uma mulher foi brutalmente atacada, recebendo um golpe de faca no rosto que resultou na perda da visão do olho direito, além de múltiplas mordidas no rosto. As apurações também apontam que, mesmo após essa vítima ter sido transferida para Salvador para realizar uma cirurgia, o agressor arrombou o cadeado da residência dela e tentou invadir o imóvel, fugindo antes da chegada da equipe da DEAM.

Leia Também:

Moradora espancada por zelador em Salvador está em coma
Acusados de matar pediatra a tiros em clínica na Bahia são condenados
Megaoperação mira esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC

O agressor já havia sido preso preventivamente em janeiro deste ano, após diligências que duraram cerca de um mês, permanecendo detido por sete meses. No entanto, por decisão do Poder Judiciário, homem passou a cumprir em liberdade e voltou a cometer crimes violentos. Diante da gravidade dos fatos, a DEAM representou novamente pela prisão preventiva, que foi deferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. O homem ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à unidade policial. Ele também possui registros por lesão corporal contra homens e mulheres, roubo, receptação e tentativa de feminicídio.

x