POLÍCIA
Acusados de matar pediatra a tiros em clínica na Bahia são condenados
Penas por morte de Júlio César, assassinado em 2021, variam entre 31 e 21 anos
Por Redação
Cinco pessoas acusadas de envolvimento no assassinato do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, morto a tiros em Barra, oeste da Bahia, em 2021, foram condenadas na quarta-feira, 27, após dois dias de júri popular no Fórum de Xique-Xique.
O júri começou por volta das 11h de quarta-feira, com oitiva de testemunhas no primeiro dia, interrogatório dos réus e debates no segundo. De acordo com o g1, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a condenação de todos, sem reconhecer a atenuante de confissão para Jefferson.
As penas aplicadas foram:
- Diego Santos Silva (mandante) – 31 anos e 4 meses de prisão;
- Jefferson Ferreira Gomes da Silva (executor) – 26 anos e 4 meses de prisão;
- Ranieri Magalhães Bonfim Borges (piloto) – 20 anos de prisão;
- Adeilton de Souza Borges (olheiro) – 21 anos de prisão;
- Fernanda Lima da Silva (olheira) – 21 anos de prisão.
As defesas afirmaram que vão recorrer das decisões.
Relembre o crime
Júlio César foi assassinado dentro da clínica em 23 de setembro de 2021, quando um atirador invadiu o consultório e disparou quatro tiros contra o pediatra que, mesmo socorrido por funcionários da clínica, não resistiu ao ataque.
Júlio foi baleado enquanto atendia uma criança, na presença do paciente, da mãe dele e de dois funcionários, incluindo a esposa do médico.
Parte do crime foi registrada pelas câmeras da recepção. Em novembro do mesmo ano, a Justiça decretou a prisão preventiva dos cinco suspeitos.
