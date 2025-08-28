Acusados de matar pediatra a tiros em clínica na Bahia são condenados

Júlio César foi assassinado em 2021 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cinco pessoas acusadas de envolvimento no assassinato do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, morto a tiros em Barra, oeste da Bahia, em 2021, foram condenadas na quarta-feira, 27, após dois dias de júri popular no Fórum de Xique-Xique.

O júri começou por volta das 11h de quarta-feira, com oitiva de testemunhas no primeiro dia, interrogatório dos réus e debates no segundo. De acordo com o g1, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a condenação de todos, sem reconhecer a atenuante de confissão para Jefferson.

As penas aplicadas foram:

Diego Santos Silva (mandante) – 31 anos e 4 meses de prisão;

Jefferson Ferreira Gomes da Silva (executor) – 26 anos e 4 meses de prisão;

Ranieri Magalhães Bonfim Borges (piloto) – 20 anos de prisão;

Adeilton de Souza Borges (olheiro) – 21 anos de prisão;

Fernanda Lima da Silva (olheira) – 21 anos de prisão.

As defesas afirmaram que vão recorrer das decisões.

Relembre o crime

Júlio César foi assassinado dentro da clínica em 23 de setembro de 2021, quando um atirador invadiu o consultório e disparou quatro tiros contra o pediatra que, mesmo socorrido por funcionários da clínica, não resistiu ao ataque.

Júlio foi baleado enquanto atendia uma criança, na presença do paciente, da mãe dele e de dois funcionários, incluindo a esposa do médico.

Parte do crime foi registrada pelas câmeras da recepção. Em novembro do mesmo ano, a Justiça decretou a prisão preventiva dos cinco suspeitos.