Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Acusados de matar pediatra a tiros em clínica na Bahia são condenados

Penas por morte de Júlio César, assassinado em 2021, variam entre 31 e 21 anos

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 9:00 h
Júlio César foi assassinado em 2021
Júlio César foi assassinado em 2021 -

Cinco pessoas acusadas de envolvimento no assassinato do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, morto a tiros em Barra, oeste da Bahia, em 2021, foram condenadas na quarta-feira, 27, após dois dias de júri popular no Fórum de Xique-Xique.

O júri começou por volta das 11h de quarta-feira, com oitiva de testemunhas no primeiro dia, interrogatório dos réus e debates no segundo. De acordo com o g1, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a condenação de todos, sem reconhecer a atenuante de confissão para Jefferson.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Polícia ocupa Conjunto Penal de Itabuna em combate ao crime organizado
Reconhecimento Facial localizou mais de 3 mil foragidos na Bahia
Ex-vereador de cidade baiana é executado a tiros em estrada

As penas aplicadas foram:

  • Diego Santos Silva (mandante) – 31 anos e 4 meses de prisão;
  • Jefferson Ferreira Gomes da Silva (executor) – 26 anos e 4 meses de prisão;
  • Ranieri Magalhães Bonfim Borges (piloto) – 20 anos de prisão;
  • Adeilton de Souza Borges (olheiro) – 21 anos de prisão;
  • Fernanda Lima da Silva (olheira) – 21 anos de prisão.

As defesas afirmaram que vão recorrer das decisões.

Relembre o crime

Júlio César foi assassinado dentro da clínica em 23 de setembro de 2021, quando um atirador invadiu o consultório e disparou quatro tiros contra o pediatra que, mesmo socorrido por funcionários da clínica, não resistiu ao ataque.

Júlio foi baleado enquanto atendia uma criança, na presença do paciente, da mãe dele e de dois funcionários, incluindo a esposa do médico.

Parte do crime foi registrada pelas câmeras da recepção. Em novembro do mesmo ano, a Justiça decretou a prisão preventiva dos cinco suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação HOMICÍDIO pediatra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Júlio César foi assassinado em 2021
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Júlio César foi assassinado em 2021
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Júlio César foi assassinado em 2021
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Júlio César foi assassinado em 2021
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x