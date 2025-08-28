Polícia ocupa Conjunto Penal de Itabuna em combate ao crime organizado

O objetivo da ação integrada é o combate ao crime organizado - Foto: Leo Moreira - NUCOM/SEAP

A Polícia Penal da Bahia, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), deflagrou a Operação Integrada “Molon Labe” e ocupa o Conjunto Penal de Itabuna, na manhã desta quinta-feira, 28.

De acordo com a Seap, o objetivo da ação integrada é o combate ao crime organizado e faz parte de um prosseguimento de rotina que inclui revista geral e apreensão de materiais ilícitos, com o intuito de readequar rotinas administrativas e operacionais.

Além da Seap, que coordena a operação e ainda conta com equipes especializadas, como o Grupamento Especializado de Operações Prisionais (GEOP) e a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), as ações ainda contam com o apoio da Polícia Militar, por meio do Policiamento Especializado (RONDESP), Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo ou Grupamento Aéreo (GRAER), Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-Ilhéus).