AÇÃO POLICIAL
Homem é preso na Bahia com mais de 50 CNHs falsas de diversos estados
Euipamentos e outros insumos que podem ter sido usados na falsificação também foram apreendidos
Um homem de 21 anos foi detido após policiais encontrarem 53 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsas e equipamentos que seriam utilizados na produção de documentos em uma residência de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira, 11.
A ocorrência começou durante um patrulhamento realizado por equipes da Rondesp Meio-Oeste. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta e os agentes constataram que ele não possuía habilitação.
Durante a abordagem, ainda conforme a PM, o próprio suspeito informou aos policiais que mantinha em casa materiais relacionados à produção de documentos falsificados. As equipes seguiram até o imóvel indicado e realizaram buscas.
No local, foram encontradas impressões de CNHs de diversos estados brasileiros, folhas com características semelhantes às de papel-moeda, um documento de identidade, impressoras, equipamentos e outros insumos que podem ter sido usados na falsificação.
CNHs de diversos estados
Ao todo, 53 CNHs falsas foram apreendidas. Entre os materiais apreendidos estavam as réplicas dos seguintes estados:
- 32 da Bahia;
- Santa Catarina;
- Rio de Janeiro;
- Goiás;
- Paraná;
- Mato Grosso;
- Pernambuco;
- Ceará;
- Maranhão;
- Mato Grosso do Sul;
- Rio Grande do Sul;
- Pará;
- Distrito Federal.
O suspeito e todo o material encontrado foram encaminhados para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Guanambi.
Segundo a Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem por direção perigosa. Paralelamente, um inquérito foi instaurado para apurar a suspeita de confecção e falsificação de documentos públicos.
Guias periciais também foram expedidas para que os materiais apreendidos sejam analisados. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar a possível utilização ou distribuição dos documentos falsificados. O homem permanece à disposição da Justiça.