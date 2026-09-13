Homem é preso na Bahia com mais de 50 CNHs falsas de diversos estados

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Um homem de 21 anos foi detido após policiais encontrarem 53 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsas e equipamentos que seriam utilizados na produção de documentos em uma residência de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira, 11.

A ocorrência começou durante um patrulhamento realizado por equipes da Rondesp Meio-Oeste. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta e os agentes constataram que ele não possuía habilitação.

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Durante a abordagem, ainda conforme a PM, o próprio suspeito informou aos policiais que mantinha em casa materiais relacionados à produção de documentos falsificados. As equipes seguiram até o imóvel indicado e realizaram buscas.

No local, foram encontradas impressões de CNHs de diversos estados brasileiros, folhas com características semelhantes às de papel-moeda, um documento de identidade, impressoras, equipamentos e outros insumos que podem ter sido usados na falsificação.

CNHs de diversos estados

Ao todo, 53 CNHs falsas foram apreendidas. Entre os materiais apreendidos estavam as réplicas dos seguintes estados:

32 da Bahia;

Santa Catarina;

Rio de Janeiro;

Goiás;

Paraná;

Mato Grosso;

Pernambuco;

Ceará;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Rio Grande do Sul;

Pará;

Distrito Federal.

O suspeito e todo o material encontrado foram encaminhados para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Guanambi.

Segundo a Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem por direção perigosa. Paralelamente, um inquérito foi instaurado para apurar a suspeita de confecção e falsificação de documentos públicos.

Guias periciais também foram expedidas para que os materiais apreendidos sejam analisados. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar a possível utilização ou distribuição dos documentos falsificados. O homem permanece à disposição da Justiça.