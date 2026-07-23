TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
Homem mata namorado da ex a facadas e deixa mulher gravemente ferida em Salvador
Suspeito fugiu do local do crime e está sendo procurado
Um homem foi morto a facadas e uma mulher ficou gravemente ferida após um ataque do ex-companheiro da vítima na noite desta quinta-feira, 23, no bairro de São Marcos, em Salvador. Segundo informações iniciais apuradas pelo portal A TARDE, o suspeito não aceitava o término do relacionamento.
Segundo relatos de pessoas próxims, a mulher já estava em um novo relacionamento e foi até a residência do ex acompanhada do atual namorado para buscar um celular que ainda estava no imóvel.
Ao chegarem ao local, o suspeito teria atacado a mulher com uma faca, provocando diversos ferimentos na lateral do corpo. Em seguida, ele passou a agredir o atual companheiro da vítima.
Mulher socorrida
O homem ainda tentou fugir para pedir ajuda, mas foi alcançado e esfaqueado. Conforme as informações, um dos golpes atingiu a região do pescoço e ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
A mulhe foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos. Inicialmente, o estado de saúde é considerado grave.
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Policiais militares da 47ª CIPM isolaram a área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram a perícia e encaminharam o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues.
O suspeito conseguiu fugir do local.
A motivação e as circunstâncias do caso serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).