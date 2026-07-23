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OPERAÇÃO DA PF

Lancha de luxo ligada a esquema milionário de fraudes é apreendida em Salvador

Investigações apontam que o grupo fraudava a importação de mercadorias de alto valor

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Lancha de luxo ligada a esquema milionário de fraudes é apreendida em Salvador
Foto: Divulgação Policia Federal

Uma lancha de luxo foi apreendida pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 23, em Salvador. Segundo a corporação, a embarcação pertence a um grupo investigado por importações irregulares, lavagem de dinheiro e fraudes na fiscalização aduaneira.

A apreensão é um desdobramento da Operação Snooker, deflagrada em setembro de 2025. Conforme a PF, os investigados tentaram esconder a embarcação para evitar que ela fosse localizada pelos agentes.

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As investigações apontam que o grupo fraudava a importação de mercadorias de alto valor. Entre os produtos estavam peças de prata que eram declaradas como bijuterias, reduzindo o pagamento de impostos e aumentando os lucros obtidos com o esquema.

A operação teve como alvo:

  • empresários;
  • um auditor fiscal;
  • um perito credenciado pela Receita Federal.

Ao todo, foram cumpridos mandados contra 10 pessoas físicas e 12 empresas nos estados do Ceará, Bahia e São Paulo.

Investigação começou após denúncia

Segundo a Polícia Federal, o caso começou a ser apurado em 2022, após uma denúncia anônima encaminhada à Ouvidoria do então Ministério da Economia. A informação apontava que um auditor fiscal da Receita Federal, lotado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, favorecia empresários durante a fiscalização em troca de pagamentos.

De acordo com as investigações, o esquema teria funcionado entre 2020 e 2025 e era dividido em dois núcleos:

  • um responsável pela importação de produtos chineses;
  • outro voltado à entrada irregular de mercadorias de prata, classificadas fraudulentamente como bijuterias para reduzir a carga tributária.

A PF também identificou indícios de manipulação de documentos periciais para alterar a avaliação das mercadorias importadas, influenciando diretamente o cálculo dos tributos devidos.

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Empresa de fachada

Ainda conforme a corporação, a organização criminosa utilizava empresas de fachada, operadores financeiros e terceiros para ocultar a origem do dinheiro e esconder o patrimônio adquirido com os lucros do esquema.

Além da apreensão da lancha, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em contas bancárias, bloqueio de criptoativos, sequestro de veículos e outras medidas para garantir a recuperação de bens ligados às supostas atividades criminosas.

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Bahia Operação Snooker polícia federal Salvador

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