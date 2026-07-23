VEJA MOMENTO DA PRISÃO
Líder de facção aliada ao PCC em Camaçari é preso em Aracaju
"Luan Zoreia" responde por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e coação
O líder de uma organização criminosa com atuação em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso nesta quinta-feira 23, no bairro Aeroporto, em Aracaju (SE). Segundo apuração do portal A TARDE, ele foi ifentificado como Luan Anderson Nunes da Silva, vulgo "Luan Zoreia", ecomandava a facção MK, ligada o PCC.
Contra o suspeito havia mandados de prisão preventiva e definitiva pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e coação no curso do processo.
De acordo com as investigações, o homem estava foragido em Sergipe e continuava ameaçando testemunhas para tentar interferir nas investigações e dificultar o andamento dos processos judiciais.
Esconderijo em Sergipe
Segundo a Polícia Civil, ele se escondia no estado vizinho para evitar o cumprimento das ordens judiciais expedidas pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari.
A localização do suspeito foi possível após um trabalho conjunto de inteligência entre as polícia dos dois estados, que compartilharam informações e realizaram levantamentos estratégicos para identificar o paradeiro do investigado.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade policial em Aracaju, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.
Ação conjunta
A operação contou com a atuação da:
- Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (COI/DHPP;
- 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, da Polícia Civil da Bahia;
- além do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), da Polícia Civil de Sergipe.