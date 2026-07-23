Mulher denuncia homem por se masturbar durante caminhada na Bahia

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Uma mulher de 47 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto caminhava às margens da BA-233, na zona rural de Ichu. Segundo o relato, um homem se masturbou em uma área de pasto enquanto ela fazia atividade física.

Após a denúncia, registrada nesta quarta-feira, 22, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região com o auxílio de imagens de câmeras de segurança. Durante as diligências, os policiais localizaram um homem em umamotocicleta com características semelhantes às informadas pela vítima.

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Fuga

Ainda de acordo com a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito abandonou a motocicleta e fugiu a pé por uma área de vegetação. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Ichu.

A vítima foi levada à delegacia para registrar a ocorrência. Horas depois, o suspeito se apresentou espontaneamente na unidade policial, onde foi ouvido e liberado por não ter sido preso em flagrante.

A Polícia Civil informou que o homem é investigado por suspeita de importunação sexual. O caso segue sob apuração da Delegacia Territorial de Ichu, que realiza diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.