Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

SUSPEITO PROCURADO

Mulher denuncia homem por se masturbar durante caminhada na Bahia

Suspeito conseguiu fugir em área de mata

Leilane Teixeira
Por
A corrida tem como principal risco a ocorrência de lesões
A corrida tem como principal risco a ocorrência de lesões - Foto: Reprodução | Internet

Uma mulher de 47 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto caminhava às margens da BA-233, na zona rural de Ichu. Segundo o relato, um homem se masturbou em uma área de pasto enquanto ela fazia atividade física.

Após a denúncia, registrada nesta quarta-feira, 22, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região com o auxílio de imagens de câmeras de segurança. Durante as diligências, os policiais localizaram um homem em umamotocicleta com características semelhantes às informadas pela vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CONTA QUE ASSUSTA

Tropa de Elite acertou? Em 97 anos, Brasil poderia ter população inteira encarcerada
Tropa de Elite acertou? Em 97 anos, Brasil poderia ter população inteira encarcerada imagem

POLÍCIA

Puxador de bonde do PCC em SP é preso escondido no Subúrbio Ferroviário
Puxador de bonde do PCC em SP é preso escondido no Subúrbio Ferroviário imagem

POLÍCIA

Duas óticas são alvo de operação que apura irregularidades em Salvador
Duas óticas são alvo de operação que apura irregularidades em Salvador imagem

Fuga

Ainda de acordo com a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito abandonou a motocicleta e fugiu a pé por uma área de vegetação. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Ichu.

A vítima foi levada à delegacia para registrar a ocorrência. Horas depois, o suspeito se apresentou espontaneamente na unidade policial, onde foi ouvido e liberado por não ter sido preso em flagrante.

A Polícia Civil informou que o homem é investigado por suspeita de importunação sexual. O caso segue sob apuração da Delegacia Territorial de Ichu, que realiza diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Ichu importunação sexual Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas