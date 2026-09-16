Influenciadora é morta a tiros dias após deixar prisão no Pará

A influenciadora Evelyn Lima Dantas, de 46 anos, foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira, 16, em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ela havia deixado a prisão poucos dias antes do crime e estava em liberdade provisória.

O assassinato aconteceu por volta das 3h30, em uma residência na Rua Bernardo Ferreira de Oliveira, no bairro São Francisco.



Conforme relatos de familiares à polícia, dois homens invadiram o imóvel, renderam Evelyn e a levaram para a frente da casa, onde ela foi atingida pelos disparos.

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Antes de fugir, os suspeitos teriam pichado a sigla “TCP” na fachada da residência, em referência ao Terceiro Comando Puro. A Polícia Civil investiga o caso e apura se a facção teve participação no assassinato.

Prisão anterior

Evelyn havia sido presa por suposto envolvimento na morte do sargento da reserva Antônio Anildo Alves, assassinado em Mãe do Rio no dia 29 de julho deste ano.



Poucos dias antes de ser morta, ela conseguiu liberdade provisória. Até o momento, a polícia não informou se há relação entre os dois crimes.



Investigação

A Polícia Militar foi acionada às 3h57, após moradores próximos a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) relatarem ter ouvido disparos. Quando chegaram ao endereço, os agentes encontraram Evelyn caída na calçada.

Um familiar estava lavando o local e foi orientado pelos policiais a interromper a limpeza para preservar a cena do crime. O pai da influenciadora informou que os suspeitos chegaram em um carro, mas não soube indicar o modelo ou a cor do veículo.