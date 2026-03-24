Influenciadora é presa após inventar sequestro para ganhar seguidores

Influenciadora digital Monniky Fraga - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Monniky Fraga foi detida na manhã desta terça-feira, 24, após ter inventado o próprio sequestro em abril de 2025 para ganhar visibilidade e seguidores com o caso. A prisão foi realizada durante a Operação Cortina de Likes, conduzida pela Polícia Civil, que investiga uma quadrilha envolvida em extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime.

Segundo o delegado adjunto do Grupo de Operações Especiais (GOE), Cley Anderson, "Com o avançar das investigações, o inquérito aponta indícios de que, de fato, aquela extorsão mediante sequestro, nada mais foi do que uma trama entre a suposta vítima e um dos autores".

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Investigação e operação policial

O caso começou a ser investigado ainda em abril de 2025, logo após o falso sequestro, que Monniky teria encenado para ganhar visibilidade. Na época, ela conseguiu espaço em diversos veículos de comunicação para contar o seu relato. Após a prisão, ela foi levada para a sede do GOE, localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

A operação contou com a participação de 30 policiais civis e apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo. Foram cumpridos dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarassu, no Grande Recife.

Envolvimento de terceiros

Em coletiva, a Polícia Civil revelou que três pessoas participaram da execução do falso sequestro, além de Monniky Fraga. "A investigação aponta que ela não só tinha conhecimento, mas houve um ajuste prévio e comunicações posteriores com um dos autores", afirmou o delegado Cley Anderson.

Dois dos homens envolvidos já foram identificados: um está preso por outros crimes e o outro foi assassinado antes da emissão do mandado de prisão. Um terceiro suspeito, que teria recebido o dinheiro do resgate, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido em São Paulo.

Ainda conforme Cley Anderson, o marido da influenciadora, que também foi sequestrado, agredido e roubado, não tinha conhecimento do esquema. "A todo momento, ele informa que acredita sempre que se tratava realmente de um sequestro", disse o delegado.

Relato do sequestro

Monniky Fraga, que atualmente possui 27,3 mil seguidores no Instagram, denunciou ter sido sequestrada em 21 de abril de 2025. Segundo seu relato, compartilhado nas redes sociais, ela e o marido, identificado apenas como Lucas, foram abordados por três homens armados dentro do carro, na rua da casa deles.

A influenciadora gravou e publicou um vídeo detalhando a abordagem dos criminosos, que teriam ameaçado torturar o casal caso o resgate, cujo valor não foi divulgado, não fosse pago. Durante o episódio, Lucas teria sido agredido enquanto os falsos sequestradores exigiam que entregassem seus pertences. O casal foi levado para dentro de uma mata, onde permaneceu sob ameaças por algumas horas, sendo liberado somente após o pagamento do resgate, de acordo com informações da Polícia Militar.

Um boletim de ocorrência foi registrado, dando início às investigações do suposto crime pela Polícia Civil.