Investigado por esconder quase uma tonelada de cocaína é preso no Iguatemi

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

Um homem investigado por envolvimento com o tráfico internacional de drogas foi preso nesta terça-feira, 24, na região do Iguatemi, em Salvador. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia durante uma operação baseada em informações de inteligência.

O suspeito, identificado como Itamar Macedo da Silva, foi localizado após monitoramento em um condomínio da região. Segundo a polícia, havia indícios de que ele estava escondido no imóvel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, os investigadores flagraram o momento em que o homem deixava o local em uma caminhonete. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que devem passar por análise e podem contribuir com o avanço das investigações.

Ligação com apreensão de 800 kg de drogas

De acordo com a Polícia Civil, Itamar já vinha sendo investigado por suspeita de participação em um esquema de tráfico internacional. Ele estaria ligado a uma apreensão realizada em 2023, quando cerca de 800 quilos de entorpecentes foram encontrados em uma empresa de mergulho associada ao investigado.

As apurações também indicam que o suspeito mantinha um padrão de vida elevado:

com viagens frequentes;

uso de itens de luxo;

veículos de alto valor.

Segundo a Polícia Civil, as despesas eram consideradas incompatíveis com a renda oficial declarada.

Investigado permanece à disposição da Justiça

Após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A polícia segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.