Fórum é isolado e recebe reforço policial durante júri do caso Sara Freitas

Fórum Criminal de Dias D’Ávila - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O julgamento dos acusados pela morte da cantora gospel Sara Freitas Mariano foi retomado nesta terça-feira, 24, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, sob um forte esquema de segurança montado pela Polícia Militar da Bahia. A operação, planejada com antecedência, mobiliza dezenas de agentes e diferentes unidades especializadas para garantir a ordem durante o júri.

De acordo com o major Adauto Caribé, responsável pelo policiamento, o planejamento foi estruturado com mais de um mês de antecedência e envolve reforço significativo no efetivo.

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"Nosso planejamento está pronto há mais de 30 dias. Hoje, a gente está empregando mais de 40 policiais para esse julgamento. A gente tem reforço de policiais da CIPE-Polo, Rondesp, a gente tem motopatrulhamento, viaturas da 26ª e ainda tem equipes da Força Metropolitana, que é uma operação do nosso CPMS. Até o momento, a gente não teve nenhum tipo de intercorrência e o julgamento segue normalmente. Se você observar, foi feito o isolamento do fórum, por exigência do juiz, assim foi feito. Nós temos policiais distribuídos ao longo desse espaço para que pessoas não atrapalhem o andamento do julgamento."

Fórum isolado e policiamento distribuído

Além do reforço no policiamento ostensivo, o entorno do fórum foi isolado como medida preventiva. Equipes foram posicionadas em pontos estratégicos para evitar tumultos e garantir a segurança de jurados, advogados, réus e do público presente.

O major também destacou que, até o momento, a movimentação ocorre de forma tranquila, sem registros de incidentes.

"Caso ocorra, e eu espero que não aconteça nada, as medidas são adotadas. Mas, até então, como eu falei, até o momento, a gente não tem nenhum tipo de intercorrência. Se você observar bem, está bem tranquilo, não tem pessoas aqui fazendo nenhum tipo de baderna, vamos dizer assim, e segue tranquilamente o julgamento."

Histórico de adiamentos

O júri ocorre após uma série de adiamentos. Inicialmente marcado para novembro de 2025, o julgamento foi suspenso após a saída coletiva dos advogados de defesa, que alegaram falta de segurança e estrutura, argumento considerado protelatório pela Justiça. Novas datas foram definidas ao longo dos meses, até a retomada nesta terça.

Quem são os réus

Ederlan Santos Mariano, viúvo da cantora e apontado como mentor do crime

Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como “Bispo Zadoque”

Victor Gabriel Oliveira Neves

Todos respondem por feminicídio qualificado, além de ocultação de cadáver e associação criminosa.

Relembre o crime

O caso teve grande repercussão pela brutalidade. Segundo o Ministério Público, Sara Freitas foi atraída sob falso pretexto para um evento religioso e assassinada com 22 golpes de faca, em outubro de 2023. O corpo foi ocultado e queimado.

Um quarto envolvido, Gideão Duarte de Lima, já foi condenado em abril deste ano a mais de 20 anos de prisão. Segundo a acusação, ele foi responsável por atrair a vítima até o local onde o crime foi executado.

Com o esquema de segurança reforçado, a expectativa das autoridades é que o julgamento transcorra sem novos incidentes até a conclusão.