Juíza decreta 10 anos de prisão a ex-vereadora por tortura a ex-marido

A empresária e ex-vereadora Verônica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, é considerada foragida pela Justiça do Rio de Janeiro após não ser localizada pela Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão.

Prisão foi determinada após fim dos recursos

Verônica foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de tortura contra o ex-marido, Márcio Costa. A ordem de prisão foi expedida após o processo transitar em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso.

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Na quarta-feira, 23, agentes foram até um endereço ligado à ex-vereadora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mas ela não foi encontrada. Com isso, passou a ser considerada foragida.

Condenação

A pena de Verônica foi ampliada em 2023 pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão também manteve a determinação de perda do mandato de vereadora.

O caso teve início em 2011, quando Márcio Costa denunciou as agressões à Polícia Civil. Verônica negou as acusações na época. A defesa contestou a condenação e alegou falta de provas materiais, mas o processo chegou ao fim após o esgotamento dos recursos.