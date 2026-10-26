CASO GISELE
Justiça nega habeas corpus a tenente-coronel acusado de feminicídio
Defesa pediu a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares
A Justiça de São Paulo negou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Alves Santana. A decisão foi tomada na sexta-feira, 23, pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).
Os advogados solicitaram a revogação da prisão preventiva ou a substituição da medida por outras cautelares, além da expedição de um alvará de soltura. A defesa alegou que a prisão não tem fundamentação adequada e configura constrangimento ilegal. As informações são da CNN Brasil.
Defesa alega ausência de risco
No pedido, os advogados argumentaram que Geraldo Neto tem endereço fixo, ocupação lícita e não representa risco à ordem pública ou à investigação. A defesa também afirmou que ele colaborou com as apurações, inclusive ao participar espontaneamente da reprodução simulada dos fatos.
Ao analisar o pedido liminar, o desembargador César Augusto Andrade de Castro não identificou ilegalidade evidente que justificasse a soltura imediata do tenente-coronel. Segundo a decisão, os argumentos apresentados precisam de uma análise mais aprofundada, que não cabe nessa etapa do julgamento.
Tenente-coronel nega crime
Durante um interrogatório de mais de oito horas, realizado no dia 5 de outubro, Geraldo Neto negou ter matado a esposa e afirmou estar preso injustamente há mais de 200 dias.
“Eu não sou um assassino”, declarou o militar durante o depoimento. Ele também contestou a imagem de homem agressivo que, segundo ele, passou a ser associada à sua pessoa após a morte da soldado.
Réu por feminicídio e fraude processual
Geraldo Leite Rosa Neto responde pelos crimes de feminicídio e fraude processual. De acordo com a investigação, ele teria interferido na cena do crime e no andamento das apurações sobre a morte de Gisele Alves Santana.
Anteriormente, condenado por abuso de autoridade e assédio moral contra uma colega de farda, em um caso de 2012, recebendo como pena o pagamento de uma indenização de R$ 5 mil.