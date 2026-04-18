POLÍCIA
Latrocínio em família: neto é preso suspeito de matar avô durante roubo
Idoso foi socorrido em estado grave e chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos
Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira, 17, sob suspeita de envolvimento em um latrocínio contra o próprio avô, de 72 anos, na zona rural de Castro Alves, município localizado a cerca de 97 km de Feira de Santana.
Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 4 de março, na localidade de Alegre. O suspeito teria invadido a residência da vítima pelos fundos e iniciado uma série de agressões físicas, com socos e chutes.
Após a violência, ele fugiu do local levando a carteira do idoso, que continha uma quantia em dinheiro. O homem, que vivia em uma área isolada, foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico.
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A vítima chegou a ser internada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu alguns dias depois.
O mandado de prisão foi cumprido na Delegacia Territorial de Castro Alves. O suspeito segue custodiado e à disposição da Justiça.
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