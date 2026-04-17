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ATO INFRACIONAL

Adolescente suspeito de atropelar mulher é apreendido na Bahia

Jovem é investigado por ato infracional após manobra perigosa que atingiu a vítima

Andrêzza Moura
Por

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Adolescente foi apreendido e segue internado provisoriamente
Adolescente foi apreendido e segue internado provisoriamente -

O adolescente suspeito de atropelar a vendedora Gleice de Araújo, 36 anos, em dezembro de 2025, na Avenida ACM, no centro de Serrinha, foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia, nesta sexta-feira, 17, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

Investigado por ato infracional análogo a lesão corporal gravíssima, já que a vítima teve a perna direita amputa, após hemorragia intensa. Ele ficará internado provisoriamente e ficará à disposição da Justiça para aplicação de medidas socioeducativas.

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De acordo com informações da polícia, o jovem, que não tem habilitação, conduzia uma motocicleta e realizava manobras perigosas - conhecidas como grau - , em via pública. A ação foi registrada em vídeo.

Gleice foi atingida durante uma dessas manobras, enquanto fazia atividade física. Ela foi internada em estado crítico e permaneceu hospitalizada por três meses, tendo alta no dia 2 deste mês.

A operação contou com equipes da Delegacia Territorial de Serrinha, do Núcleo de Inteligência da 15ª Coorpin e apoio do GATTI/Sisal.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu na noite de 25 de dezembro de 2025, na Avenida ACM, em Serrinha. Gleice de Araújo caminhava pela via quando foi atingida por uma motocicleta conduzida pelo adolescente.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo realiza manobras perigosas antes de o condutor perder o controle e atingir a vítima. Após o impacto, ele deixou o local sem prestar socorro.

Gleice foi levada para atendimento de urgência e posteriormente transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

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Ela permaneceu internada por cerca de três meses, passou por UTI, recebeu transfusões de sangue, realizou diálise e enfrentou complicações durante o tratamento.

Após a amputação da perna, recebeu alta hospitalar e iniciou o processo de reabilitação. Em relatos posteriores, destacou o desafio da nova fase da vida e a adaptação ao uso de prótese.

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Tags:

Adolescente apreendido atropleamento grau de moto Polícia Civil BA

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