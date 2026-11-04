Manifestantes ateiam fogo e bloqueiam Av. Gal Costa pela 2ª vez no mesmo dia

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Moradores atearam fogo na Avenida Gal Costa, em Salvador, durante um protesto realizado nesta quarta-feira, 4, provocando transtornos no trânsito da região.

Segundo apuração do portal A TARDE, a manifestação foi motivada pela morte de um homem durante um confronto com policiais militares do Batalhão Apolo, na noite de terça-feira, 3, na localidade conhecida como Jamaica, no bairro de Nova Sussuarana.

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Este é o segundo protesto registrado no mesmo trecho da avenida nesta quarta-feira. Mais cedo, moradores também haviam ateado fogo na via em manifestação pela morte do homem.

Entenda o que motivou o protesto

De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu por volta das 19h45 de terça-feira, quando equipes do Batalhão Apolo realizavam patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos na região de Nova Sussuarana.

Durante a ação, os policiais receberam informações de que homens estariam desmontando uma motocicleta nas proximidades. Ao chegarem ao local indicado, os agentes afirmam que foram recebidos a tiros e revidaram.

Um dos homens foi baleado durante a troca de disparos e socorrido pelos próprios policiais para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, os demais envolvidos conseguiram fugir.

Motocicleta roubada foi recuperada

Durante a ocorrência, os policiais encontraram uma motocicleta Honda Sahara 300 que, segundo a corporação, estava sendo desmontada. O veículo havia sido roubado por volta das 19h do mesmo dia, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Ainda conforme a Polícia Militar, a vítima do assalto reconheceu o homem morto como um dos envolvidos no roubo e identificou o revólver apreendido como a arma utilizada na ação criminosa.

Além da motocicleta recuperada, os policiais apreenderam: