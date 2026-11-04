TRÂNMSITO
Manifestantes ateiam fogo e bloqueiam Av. Gal Costa pela 2ª vez no mesmo dia
Manifestação foi motivada pela morte de um homem durante um confronto com policiais militares
Moradores atearam fogo na Avenida Gal Costa, em Salvador, durante um protesto realizado nesta quarta-feira, 4, provocando transtornos no trânsito da região.
Segundo apuração do portal A TARDE, a manifestação foi motivada pela morte de um homem durante um confronto com policiais militares do Batalhão Apolo, na noite de terça-feira, 3, na localidade conhecida como Jamaica, no bairro de Nova Sussuarana.
Este é o segundo protesto registrado no mesmo trecho da avenida nesta quarta-feira. Mais cedo, moradores também haviam ateado fogo na via em manifestação pela morte do homem.
Entenda o que motivou o protesto
De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu por volta das 19h45 de terça-feira, quando equipes do Batalhão Apolo realizavam patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos na região de Nova Sussuarana.
Durante a ação, os policiais receberam informações de que homens estariam desmontando uma motocicleta nas proximidades. Ao chegarem ao local indicado, os agentes afirmam que foram recebidos a tiros e revidaram.
Um dos homens foi baleado durante a troca de disparos e socorrido pelos próprios policiais para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, os demais envolvidos conseguiram fugir.
Motocicleta roubada foi recuperada
Durante a ocorrência, os policiais encontraram uma motocicleta Honda Sahara 300 que, segundo a corporação, estava sendo desmontada. O veículo havia sido roubado por volta das 19h do mesmo dia, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.
Ainda conforme a Polícia Militar, a vítima do assalto reconheceu o homem morto como um dos envolvidos no roubo e identificou o revólver apreendido como a arma utilizada na ação criminosa.
Além da motocicleta recuperada, os policiais apreenderam:
- Um revólver calibre .38;
- Quatro munições, sendo duas picotadas e duas intactas;
- 137 pinos de cocaína;
- R$ 30 em espécie.
- A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.