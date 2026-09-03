Médico é preso suspeito de mandar sequestrar, torturar e estuprar ex na Bahia

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Um médico ginecologista de 38 anos foi preso nesta quarta-feira, 2, por suspeita de mandar sequestrar, torturar e violentar sexualmente um ex-companheiro após o fim do relacionamento. Ele foi identificado como Rodrigo Costa Brandão e foi detido, em Barreiras, no oeste da Bahia, junto com outras duas pessoas apontadas como participantes do crime.

Além do médico, foram presos:

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Adilson Rodrigues Macedo;

Hayra Haianne Queiroz.

Os três foram alvos da Operação Emboscada, deflagrada pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.

Investigações

Segundo a investigação, Rodrigo teria mantido um relacionamento com a vítima, um homem de 27 anos. Após o término, o ginecologista é suspeito de contratar outras pessoas para sequestrar e agredir o ex-companheiro.

Na época do crime, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo e havia concluído o curso de medicina no Paraguai.

Falsa corrida teria sido usada para atrair vítima

O crime aconteceu em setembro de 2025. Conforme as apurações, Hayra teria participado de uma armadilha para atrair o homem por meio de uma falsa corrida.

Após ser atraída, a vítima foi levada para um local onde teria sido mantida em cativeiro durante algumas horas. Nesse período, segundo a investigação, o homem sofreu tortura e violência sexual.

Depois das agressões, ele foi abandonado sem roupas às margens de uma estrada na região de Catolândia, também no oeste baiano.

A vítima procurou a polícia e denunciou o ocorrido, dando início às investigações.

A Polícia Civil apura ainda a suspeita de que Adilson tenha recrutado uma quarta pessoa para participar da ação. A eventual participação de outros envolvidos também é investigada.

Ao longo das apurações, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas, exames periciais e os trajetos que teriam sido percorridos pelos suspeitos.

Hayra e Adilson também foram presos por participação no crime - Foto: Reprodução Redes Sociais

Operação cumpriu prisões e buscas

Os três investigados tiveram prisões temporárias cumpridas durante a Operação Emboscada. A Justiça também autorizou buscas em quatro endereços relacionados aos suspeitos.

Dispositivos eletrônicos e outros materiais foram apreendidos e deverão passar por análise para auxiliar na identificação da atuação de cada investigado.

Rodrigo, Adilson e Hayra são investigados por sequestro, tortura, estupro, lesão corporal grave e dano qualificado.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime e verificar se outras pessoas participaram da ação.

Posicionamentos das defesas

Rodrigo Brandão

Em nota, o escritório Dourivaldo Aquino Advogados Associados ressaltou que a prisão do médico é temporária e ocorre no âmbito de uma investigação ainda em andamento.

A defesa informou que ainda não teve acesso à íntegra dos elementos da investigação e, por isso, não poderia se manifestar tecnicamente sobre as acusações e a decisão judicial. Também destacou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Os advogados afirmaram ainda que a prisão temporária não representa condenação ou declaração de culpa e defenderam a preservação da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

O escritório declarou que adotará as medidas judiciais consideradas necessárias após ter acesso aos autos.

Adilson Rodrigues

A defesa de Adilson Rodrigues Macedo também informou que aguarda acesso integral à investigação.

Segundo o advogado Felipe Amorim Antunes Santos, a prisão temporária foi decretada pelo período de 30 dias e o investigado será submetido a audiência de custódia.

Por orientação dos advogados, Adilson deverá permanecer em silêncio até que a defesa tenha conhecimento completo dos elementos reunidos pela polícia.

Hayra Haianne

A defesa de Hayra Haianne Queiroz foi procurada para comentar a prisão e informou que enviaria um posicionamento. Até a última atualização, no entanto, a manifestação não havia sido encaminhada.