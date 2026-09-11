OPERAÇÃO CAIXA VAZIO
Mega fraude gera prejuízo milionário a rede de supermercados na Bahia
Justiça autorizou ainda o bloqueio de valores mantidos nas contas investigadas
Um esquema de fraudes que teria causado prejuízo milionário a uma rede de supermercados é investigado pela Polícia Civil em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A apuração levou a Justiça a determinar o bloqueio de até R$ 5,7 milhões em ativos financeiros, além do sequestro de imóveis pertencentes a um homem de 45 anos.
A operação ocorreu na quarta-feira, 9, durante a Operação Caixa Vazio. Além das medidas patrimoniais, os policiais apreenderam R$ 289.352 em espécie, veículos, armas, munições, relógios, óculos e outros materiais que podem contribuir para a investigação.
Ao todo, foram cumpridas cinco ordens de busca em imóveis e outras três relacionadas ao sequestro de veículos. Dois carros e uma motocicleta foram recolhidos durante as diligências.
Entre os armamentos encontrados estão:
- uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de 340 munições;
- uma espingarda calibre 12, com 110 cartuchos.
Os agentes também apreenderam dois celulares, notas promissórias, cheques, um caderno de anotações, oito relógios e 11 óculos esportivos de diferentes marcas.
Justiça determina bloqueio milionário
As medidas judiciais também atingiram o patrimônio do investigado. Quatro imóveis localizados em Euclides da Cunha foram alvo de sequestro judicial e, juntos, são avaliados em aproximadamente R$ 530 mil.
A Justiça autorizou ainda o bloqueio de valores mantidos nas contas investigadas até o limite de R$ 5.756.537,30.
O homem de 45 anos foi levado para a Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, onde prestou depoimento. Após os procedimentos, ele foi liberado e responderá ao inquérito em liberdade.
A investigação é conduzida pela Polícia Civil e segue em andamento para esclarecer a dinâmica das fraudes e dimensionar o prejuízo causado à rede de supermercados.