Mega fraude gera prejuízo milionário a rede de supermercados na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um esquema de fraudes que teria causado prejuízo milionário a uma rede de supermercados é investigado pela Polícia Civil em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A apuração levou a Justiça a determinar o bloqueio de até R$ 5,7 milhões em ativos financeiros, além do sequestro de imóveis pertencentes a um homem de 45 anos.

A operação ocorreu na quarta-feira, 9, durante a Operação Caixa Vazio. Além das medidas patrimoniais, os policiais apreenderam R$ 289.352 em espécie, veículos, armas, munições, relógios, óculos e outros materiais que podem contribuir para a investigação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, foram cumpridas cinco ordens de busca em imóveis e outras três relacionadas ao sequestro de veículos. Dois carros e uma motocicleta foram recolhidos durante as diligências.

Entre os armamentos encontrados estão:

uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de 340 munições;

uma espingarda calibre 12, com 110 cartuchos.

Os agentes também apreenderam dois celulares, notas promissórias, cheques, um caderno de anotações, oito relógios e 11 óculos esportivos de diferentes marcas.

Justiça determina bloqueio milionário

As medidas judiciais também atingiram o patrimônio do investigado. Quatro imóveis localizados em Euclides da Cunha foram alvo de sequestro judicial e, juntos, são avaliados em aproximadamente R$ 530 mil.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de valores mantidos nas contas investigadas até o limite de R$ 5.756.537,30.

O homem de 45 anos foi levado para a Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, onde prestou depoimento. Após os procedimentos, ele foi liberado e responderá ao inquérito em liberdade.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil e segue em andamento para esclarecer a dinâmica das fraudes e dimensionar o prejuízo causado à rede de supermercados.