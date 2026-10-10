Menino de 8 anos é morto por faca lançada pela mãe durante discussão familiar

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Uma discussão entre familiares terminou com a morte de um menino de apenas 8 anos, na sexta-feira, 9, no município de Paratinga, no oeste da Bahia.

A vítima, identificada como Alisson da Silva Costa, foi atingida no tórax por uma faca que teria sido arremessada pela própria mãe contra a avó da criança. A mulher, de 29 anos, acabou presa em flagrante.

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Segundo a Polícia Civil, a confusão começou durante um desentendimento entre Edleide Maria da Silva Costa, mãe do garoto, e Marcelina Maria da Silva, avó materna. A discussão se intensificou e as duas passaram a se agredir fisicamente.

Em meio à briga, Edleide teria lançado uma faca na direção de Marcelina. No entanto, o objeto atingiu o filho, provocando um ferimento na região do peito.

Criança foi levada ao hospital

Após o ocorrido, a avó teria dado banho no neto e trocado as roupas dele antes de procurar atendimento médico, conforme informações repassadas pela Polícia Militar.

Uma equipe do 2º Pelotão de Paratinga, pertencente à 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi acionada depois que a criança chegou a uma unidade de saúde com um ferimento causado por arma branca.

Apesar do atendimento, Alisson não resistiu. Ainda de acordo com a PM, a mãe do menino apresentava sinais de possível consumo de bebida alcoólica no momento da ocorrência.

A mulher foi detida em flagrante, e o caso passou a ser investigado pela Delegacia Territorial de Paratinga. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar as responsabilidades dos envolvidos.