Mulher e dois filhos são executados a tiros dentro de carro na Bahia

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A Polícia Civil de Santa Maria, no oeste da Bahia, investiga a morte de uma mulher e seus dois filhos, no início da noite desta terça-feira, 1º de setembro, na zona rural de Correntina.

Jandira Pereira Silva, 49 anos, e os filhos, Matheus Pereira Oliveira, 26, e Venilson Pereira Oliveira, 24, foram executados a tiros dentro de um veículo, por volta das 18h.

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Polícia Civil investiga motivação do crime - Foto: Reprodução

Eles passavam pela localidade de Itamarana, próximo ao bairro Ouro, quando foram surpreendidos por três homens armados. Além deles, uma criança, de 7 anos, também estava dentro do automóvel, mas, não ficou ferida.

Até a noite desta quarta-feira, 2, nenhum suspeito havia sido identificado e/ ou preso. A polícia faz diligências e vai ouvir testemunhas na tentativa elucidar o crime e definir a motivação.