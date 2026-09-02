EXECUÇÃO E MISTÉRIO
Mulher e dois filhos são executados a tiros dentro de carro na Bahia
Crime ocorreu no oeste do estado; polícia ainda apura autoria e motivação
A Polícia Civil de Santa Maria, no oeste da Bahia, investiga a morte de uma mulher e seus dois filhos, no início da noite desta terça-feira, 1º de setembro, na zona rural de Correntina.
Jandira Pereira Silva, 49 anos, e os filhos, Matheus Pereira Oliveira, 26, e Venilson Pereira Oliveira, 24, foram executados a tiros dentro de um veículo, por volta das 18h.
Eles passavam pela localidade de Itamarana, próximo ao bairro Ouro, quando foram surpreendidos por três homens armados. Além deles, uma criança, de 7 anos, também estava dentro do automóvel, mas, não ficou ferida.
Até a noite desta quarta-feira, 2, nenhum suspeito havia sido identificado e/ ou preso. A polícia faz diligências e vai ouvir testemunhas na tentativa elucidar o crime e definir a motivação.