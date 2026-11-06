Mulher é encontrada morta no meio da pista na Liberdade

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O Corpo de uma mulher foi encontrada executada a tiros no bairro da Liberdade em Salvador, nesta sexta-feira, 6.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e informaram que a 37ª CIPM foi acionado para atender uma ocorrêcia de disparos de arma de fogoe ao chegarem no local, os militares constataram que uma mulher, ainda não identificada, havia sido atingida e não resistiu aos ferimentos.





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A área foi isolada para a realização de perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para a adoção das medidas cabíveis.

O motivo do crime ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. No local da ocorrência, várias cápsulas de pistolas e até munições ficaram espalhadas na pista.