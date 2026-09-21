POLÍCIA
Mulheres são presas com drogas durante ação policial em Ondina
Foram apreendidas 175 porções de maconha
Duas mulheres foram presas na manhã desta segunda-feira, 21, durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na localidade do Alto da Sereia, no bairro de Ondina, em Salvador.
Com a dupla, foram apreendidas 175 porções de maconha, além de um celular e uma bateria portátil.
Suspeitas tentaram esconder drogas
Segundo a Polícia Militar, equipes do Motopatrulhamento da 12ª CIPM realizavam uma incursão na região quando flagraram três suspeitos comercializando drogas.
Ao perceber a presença dos policiais e receber ordem de parada, um dos suspeitos teria atirado contra a equipe e fugido em direção à faixa de praia.
Durante a perseguição, os militares visualizaram duas mulheres tentando arremessar bolsas contendo drogas. Com apoio de outras guarnições, as suspeitas foram alcançadas e abordadas na Rua Almirante Barroso.
Dupla foi levada para atendimento médico
As duas mulheres apresentavam escoriações leves, sofridas durante a tentativa de fuga pelas pedras da praia. Elas foram encaminhadas inicialmente à UPA dos Barris para atendimento médico.
Após serem atendidas, as suspeitas foram apresentadas à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram adotadas.