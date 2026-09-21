Mulheres são presas com drogas durante ação policial em Ondina

Siga o A TARDE no Google

Duas mulheres foram presas na manhã desta segunda-feira, 21, durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na localidade do Alto da Sereia, no bairro de Ondina, em Salvador.



Com a dupla, foram apreendidas 175 porções de maconha, além de um celular e uma bateria portátil.

Suspeitas tentaram esconder drogas

Segundo a Polícia Militar, equipes do Motopatrulhamento da 12ª CIPM realizavam uma incursão na região quando flagraram três suspeitos comercializando drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao perceber a presença dos policiais e receber ordem de parada, um dos suspeitos teria atirado contra a equipe e fugido em direção à faixa de praia.

Durante a perseguição, os militares visualizaram duas mulheres tentando arremessar bolsas contendo drogas. Com apoio de outras guarnições, as suspeitas foram alcançadas e abordadas na Rua Almirante Barroso.

Dupla foi levada para atendimento médico

As duas mulheres apresentavam escoriações leves, sofridas durante a tentativa de fuga pelas pedras da praia. Elas foram encaminhadas inicialmente à UPA dos Barris para atendimento médico.

Após serem atendidas, as suspeitas foram apresentadas à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram adotadas.