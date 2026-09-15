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Nove traficantes do BDM morrem em confronto com policiais em Cajazeiras

Operação segue em andamento e o número pode de vítimas fatais pode aumentar

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
O outro soldado, Matheus Santa Rosa, foi baleado no tórax e está na sala de cirurgia no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, Região Metropolitna de Salvador
O outro soldado, Matheus Santa Rosa, foi baleado no tórax e está na sala de cirurgia no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, Região Metropolitna de Salvador - Foto: Divulgação

Nove homens suspeitos de integragrem a facção Bonde do Maluco (BDM) morreram após um confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira, 15, na região de Cajazeiras XI, em Salvador. A ação terminou ainda com um homem preso e 11 armas de fogo apreendidas, entre elas quatro fuzis.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE com uma fonte policial, os homens estavam em uma área de mata quando teriam atirado contra equipes da Polícia Militar. Houve confronto e nove suspeitos foram atingidos.

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Eles foram levados para o Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, as identidades dos mortos não foram divulgadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que participaram da ação equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do 22º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a pasta, as guarnições realizavam uma intensificação do policiamento, com incursões na região, quando encontraram homens armados. O grupo teria efetuado disparos contra os policiais e fugido por uma área de mata. Os militares revidaram.

Quatro fuzis entre 11 armas apreendidas

Durante a operação, os policiais apreenderam 11 armas de fogo, sendo:

  • quatro fuzis;
  • uma carabina calibre 9 mm;
  • uma espingarda calibre 12 automática
  • cinco pistolas.
Imagem ilustrativa da imagem Nove traficantes do BDM morrem em confronto com policiais em Cajazeiras
Foto: Divulgação SSPBA

Também foram encontrados uma placa de colete balístico, munições, drogas e aparelhos celulares.

Um homem foi preso durante a ação e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), juntamente com todo o material apreendido.

Imagens registradas na região captaram uma sequência de disparos durante a ocorrência. O policiamento permanece reforçado em Cajazeiras e, segundo a SSP-BA, a ocorrência continua em andamento.

A matéria será atualizada à medida que novas informações forem divulgadas.

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