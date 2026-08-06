Operação da Receita apreende mais de R$ 1 milhão em produtos falsificados em Salvador

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Mais de R$ 1 milhão em mercadorias falsificadas foram apreendidos pela Receita Federal durante uma operação realizada nesta quinta-feira, 6, em quatro outlets em bairros distintos de Salvador.

De acordo com a Receita Federal, a ação resultou na retirada de circulação de 456 volumes de produtos, entre roupas, calçados e acessórios que, segundo o órgão, eram comercializados de forma irregular.

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Os estabelecimentos fiscalizados estão localizados nos bairros de:

Cajazeira;

Caminho da Areia;

Cabula;

Rio Vermelho

Investigação

De acordo com a Receita Federal, os alvos da operação foram definidos após um trabalho de investigação.

Até o momento, o órgão não informou se os responsáveis pelos estabelecimentos autuados responderão por alguma infração além da apreensão das mercadorias. As investigações seguem em andamento para apurar o caso.