Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Líder do CV no Baixo Sul da Bahia é preso tentando fugir para o Rio de Janeiro

Suspeito tinha mandado de prisão por homicídio e foi localizado em Eunápolis

Luan Julião
Por
Ação integrada das forças de segurança interceptou o suspeito antes que ele deixasse a Bahia
Ação integrada das forças de segurança interceptou o suspeito antes que ele deixasse a Bahia - Foto: Divulgação / SSP-BA

Uma operação integrada das forças de segurança da Bahia impediu a fuga de um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) que atua no baixo sul do estado. O suspeito, que pretendia deixar a região com destino ao Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, no município de Eunápolis.

A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Ilhéus, do 28º Batalhão da Polícia Militar, da 72ª Companhia Independente da PM e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A localização do investigado foi possível após um trabalho de inteligência que identificou a tentativa de fuga e permitiu a abordagem antes que ele deixasse o estado.

Leia Também:

POLÍCIA

Provedor clandestino de internet controlado pelo CV é desativado em Salvador
Provedor clandestino de internet controlado pelo CV é desativado em Salvador imagem

POLÍCIA

Caso Marielle: ex-PMs condenados por matar vereadora têm penas aumentadas
Caso Marielle: ex-PMs condenados por matar vereadora têm penas aumentadas imagem

AGIOTAGEM

Casal extorque homem por 18 anos após empréstimo de R$ 6 mil na Bahia
Casal extorque homem por 18 anos após empréstimo de R$ 6 mil na Bahia imagem

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Além disso, conforme as investigações, ele também é apontado como responsável por uma tentativa de homicídio registrada no município de Maraú no ano passado.

Depois de ser detido, o homem foi conduzido para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde o mandado judicial foi cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia forças de segurança HOMICÍDIO Polícia

Relacionadas

Mais lidas