Líder do CV no Baixo Sul da Bahia é preso tentando fugir para o Rio de Janeiro

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Uma operação integrada das forças de segurança da Bahia impediu a fuga de um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) que atua no baixo sul do estado. O suspeito, que pretendia deixar a região com destino ao Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, no município de Eunápolis.

A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Ilhéus, do 28º Batalhão da Polícia Militar, da 72ª Companhia Independente da PM e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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A localização do investigado foi possível após um trabalho de inteligência que identificou a tentativa de fuga e permitiu a abordagem antes que ele deixasse o estado.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Além disso, conforme as investigações, ele também é apontado como responsável por uma tentativa de homicídio registrada no município de Maraú no ano passado.

Depois de ser detido, o homem foi conduzido para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde o mandado judicial foi cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.