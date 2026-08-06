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AGIOTAGEM

Casal extorque homem por 18 anos após empréstimo de R$ 6 mil na Bahia

Mesmo com pagamento regular, os investigados continuavam exigindo quantias consideradas abusivas

Luiza Nascimento
Por
Operação Perpetuatus
Operação Perpetuatus - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um casal está sendo investigado pelos crimes de extorsão e agiotagem em Jequié, no sudoeste da Bahia, contra um homem de 58 anos durante 18 anos.

Os suspeitos foram alvo da Operação Perpetuatus, cumprida na quarta-feira, 5, no bairro Jequiezinho com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima vinha sofrendo cobranças abusivas e ameaças de um homem, de 51 anos, e de uma mulher, de 48 anos, desde 2008, após a contratação de um empréstimo no valor de R$ 6 mil.

Mesmo com o pagamento regular de valores ao longo dos anos, os investigados continuavam exigindo quantias consideradas abusivas, que ultrapassavam R$ 100 mil, mediante graves ameaças e coação psicológica.

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Material apreendido

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos:

  • Notas promissórias;
  • cheques;
  • outros documentos.

Todo o material será incorporado ao inquérito policial e passará por análise documental e exames periciais, e subsidiará o avanço das investigações e das diligências em andamento.

A operação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO/Vitória da Conquista), com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/Jequié), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Central), do Núcleo de Homicídios de Jequié (NH/Jequié) e da 1ª Delegacia Territorial de Jequié (DT/Jequié).

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Tags

Bahia Operação Perpetuatus Polícia Civil

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