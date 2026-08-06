Caso Marielle: ex-PMs condenados por matar vereadora têm penas aumentadas

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O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ganhou um novo capítulo após a Justiça do Rio de Janeiro aceitar o pedido do Ministério Público do Estado (MPRJ) para aumentar as penas dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz nesta quinta-feira, 6.

Com esta decisão, Ronnie Lessa teve a pena ampliada de 78 anos e nove meses para 81 anos e 10 meses de prisão, enquanto Élcio Queiroz passou de 59 anos e oito meses para 76 anos e seis meses de prisão.

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O recurso foi apresentado ao MP com o argumento de que a sentença original não havia considerado circunstâncias relevantes para a definição das penas.

Entre os principais pontos relembrados, seriam a repercussão internacional do crime e a forma de execução dos homicídios, com vários disparos efetuados em via pública e em local de intensa circulação de pessoas.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ex=PMs acusados de matarem a vereadora Marielle Franco - Foto: MP / Reprodução

Veículo do crime era clonado

Além dos agravantes da repercussão e da execução, o MP também destacou que o veículo utilizado pelos criminosos seria clonado, circunstância relacionada ao delito de receptação, e que toda a ação havia sido planejada.

Vale ressaltar que o órgão sustentou que o planejamento da ação justificava o agravamento das penas e defendeu a aplicação da fração mínima da redução pelo reconhecimento da tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves.

Conforme o MPRJ, os atos praticados se aproximam da consumação da morte da assessora, que sobreviveu porque se abaixou dentro do veículo, tendo o corpo da vereadora servido de anteparo aos disparos.

Outros pontos que poderiam ser considerados

O Ministério Público ainda argumentou que a correta aplicação dos critérios legais de individualização da pena deveria considerar:

Elevada intensidade de dolo (a vontade que os condenados tinham de cometer o crime);

Planejamento sofisticado da ação criminosa;

Gravidade dos delitos praticados.

Entenda a condenação dos ex-PMs

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados pelo IV Tribunal do Júri da Capital, em outubro de 2024, pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Eles foram denunciados pelo GAECO/MPRJ por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação.