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Provedor clandestino de internet controlado pelo CV é desativado em Salvador

Criminosos obrigavam moradores a contratar serviço e impediam atuação de outras empresas

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Operação foi conduzida por equipes da SSP e do Comando de Policiamento Regional (CPR) Baía de Todos os Santos (BTS),
Operação foi conduzida por equipes da SSP e do Comando de Policiamento Regional (CPR) Baía de Todos os Santos (BTS), - Foto: Reprodução / SSP-BA

A atuação conjunta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e da Polícia Militar resultou, na manhã desta quinta-feira, 6, na desativação de uma estrutura clandestina de fornecimento de internet instalada por integrantes da facção Comando Vermelho (CV) no bairro do Lobato, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A operação foi conduzida por equipes da SSP e do Comando de Policiamento Regional (CPR) Baía de Todos os Santos (BTS), que desmontaram o equipamento utilizado para oferecer o serviço de forma ilegal.

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De acordo com as investigações de inteligência, o grupo criminoso impunha aos moradores da região a contratação do provedor controlado pela facção. As apurações também apontam que outras empresas do setor eram impedidas de atuar no bairro, restringindo a concorrência e mantendo o controle do serviço nas mãos dos criminosos.

Segundo a SSP, o esquema era comandado pelo mesmo traficante apontado como líder da organização criminosa investigada durante a Operação Ágio, realizada na quarta-feira, 5, pelas polícias Civil e Militar. O suspeito permanece foragido e, conforme as investigações, está escondido no estado do Rio de Janeiro.

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Facção criminosa internet clandestina Operação policial polícia militar segurança pública subúrbio de salvador

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