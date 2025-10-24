Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

PCC tem plano frustrado pouco antes de matar autoridades no Brasil

Operação Recon cumpriu 25 mandados de busca e apreensão

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

24/10/2025 - 10:14 h | Atualizada em 24/10/2025 - 10:58
Ilustrativa
Ilustrativa -

A Operação Recon foi deflagrada sexta-feira, 24, em ação integrada entre as polícias Civil, Militar, Penal e o Ministério Público frustrou um plano de atentado do PCC contra autoridades públicas na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Entre os alvos do atentado estavam o promotor de Justiça Lincoln Gakiya e coordenador de presídios Roberto Medina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a operação vai cumprir 25 mandados de busca domiciliar em endereços relacionados aos envolvidos no crime. Onze ordens judiciais são cumpridas na cidade de Presidente Prudente, seis em Álvares Machado, dois em Martinópolis, dois em Pirapozinho, dois em Presidente Venceslau, um em Presidente Bernardes e um em Santo Anastácio.

As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), apontaram a atuação de uma célula do crime organizado estruturada para realizar levantamentos sobre a rotina das autoridades públicas e de seus familiares.

A quadrilha planejava atentados contra alvos previamente selecionados, com um esquema rígido de sigilo e divisão de tarefas entre os integrantes.

Promotor de Justiça Lincoln Gakiya era um dos alvos do atentado
Promotor de Justiça Lincoln Gakiya era um dos alvos do atentado | Foto: Gustavo Lima | Câmara dos Deputados

Segundo os investigadores, os criminosos já haviam mapeado e monitorado hábitos diários das vítimas. Além dos agentes da DIG, participam da operação policiais Batalhão de Ações Especiais (Baep), da Polícia Militar, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Os itens que serão apreendidos durante as buscas devem colaborar para as próximas etapas da investigação, voltadas especialmente para identificar outros participantes do esquema criminoso.

x