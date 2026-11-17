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Um homem apontado como um dos principais distribuidores de cocaína para a Bahia e um pastor evangélico investigado por envolvimento com o tráfico de drogas estão entre os alvos da segunda fase da Operação Rainha do Sul.

A ação, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 17, terminou com 21 pessoas presas.

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A ação alcançou seis estados e o Distrito Federal, com o cumprimento de mandados judiciais e prisões em flagrante.

Carro de luxo avaliado em R$ 800 mil é apreendido

Além dos suspeitos, a operação resultou na apreensão de veículos, joias, relógios de luxo, uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, drogas e dinheiro em espécie.

Um dos principais alvos foi localizado em um apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O imóvel é avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões.

Segundo as investigações, o homem seria um dos principais responsáveis por distribuir cocaína para a Bahia. Com ele, os policiais apreenderam um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 800 mil.

Pastor de Feira de Santana é alvo da operação

Outro investigado que chamou a atenção das equipes foi um pastor evangélico de Feira de Santana, preso em Sandolândia, no Tocantins.

Apontado como integrante da organização criminosa, ele é suspeito de comercializar drogas e armas. O homem também produzia vídeos nas redes sociais com referências a armas de fogo e símbolos de grupos criminosos.

De acordo com a Polícia Civil, o pastor teria participado de uma troca de tiros com policiais durante uma ação em Feira de Santana.

Operação também mira suspeito de tentar matar policial em Salvador

Durante o cumprimento de mandados em Major Gercino, em Santa Catarina, um dos investigados reagiu à abordagem policial. Ele foi baleado no confronto e morreu. Segundo as investigações, o homem era apontado como um dos gerentes da organização criminosa e suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar, em 5 de abril, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador.

Operação bloqueia até R$ 84 milhões

Ao todo, a segunda fase da Operação Rainha do Sul terminou com 21 pessoas presas: 18 por cumprimento de mandados judiciais e três em flagrante.

As prisões ocorreram em Salvador, Camaçari, Amélia Rodrigues, Gandu e Feira de Santana, na Bahia; em São Paulo e Praia Grande, em São Paulo; Parnamirim, no Rio Grande do Norte; Sandolândia, no Tocantins; Brasília, no Distrito Federal; e em Santa Catarina.

A operação também cumpriu 29 mandados de busca e apreensão. Por determinação judicial, foram impostas restrições sobre 12 veículos e bloqueios financeiros que podem chegar a R$ 84 milhões.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a ação busca desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e homicídios, além de atingir sua estrutura financeira e patrimonial.

A operação contou com equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil da Bahia, entre eles o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).