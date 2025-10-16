POLÍCIA
PEC da Segurança quer proibir progressão de regime para faccionados
Texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados
Por Redação
A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) da Segurança que está sendo debatida na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Mendonça Filho (União Brasil), quer impedir a progressão de regime para os integrantes de facções criminosas que estejam cumprindo pena.
De acordo com o deputado, o objetivo é fazer com que a progressão fique mais rígida nos casos em geral, mas os critérios ainda não foram definidos.
Mendonça Filho diz ainda que é essencial compreender o funcionamento do sistema penitenciário brasileiro para enfrentar a criminalidade organizada.
Leia Também:
Elaborada pelo governo federal, a PEC da Segurança 18/25 reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança.
A proposta se baseia em três eixos:
- tornar constitucional o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje previsto em lei;
- ampliar competências de órgãos como a Polícia Federal; e
- fortalecer o papel da União no planejamento e coordenação das ações.
- inclui as guardas municipais no rol dos órgão de segurança pública, e lhes permite exercer policiamento ostensivo e comunitário, sob controle externo do Ministério Público.
Em relação à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o nome deve ser mantido e também a ampliação de suas atribuições para hidrovias e ferrovias.
Já em relação à Polícia Federal, ele disse que precisará ser feito um ajuste no texto para que não dê margem para interpretação de que a apuração de organizações criminosas seria exclusiva da instituição.
A PEC 18/25 atribui à União a competência para estabelecer a política e o plano nacional de segurança pública e defesa social, além de coordenar o Susp e o sistema penitenciário. O texto também atribui ao plano federal a competência privativa para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes