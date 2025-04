PEC da Segurança será levada à Câmara dos Deputados nesta terça

Documento foi produzido no Ministério da Justiça e Segurança Pública - Foto: Tom Costa | AFP

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será enviada à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (8). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), líderes partidários e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann terão encontro às 9h para a entrega do texto.

Na segunda-feira, 7, Hugo Motta afirmou que a Câmara vai se debruçar sobre a PEC, mas pediu cautela no recebimento do texto, que enfrenta resistência entre governadores e parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Vejo que hoje no Congresso, infelizmente, tem muito preconceito quando se tem o vício de iniciativa de ‘não presta porque vem do governo’. Nem se conhece o texto e já estamos dizendo que não presta? Vamos ter calma”, disse Hugo.

A PEC da Segurança é uma das prioridades do governo federal. O texto, elaborado pela equipe de Lewandowski, busca unificar o combate ao crime organizado com ações coordenadas entre a União, estados e municípios.