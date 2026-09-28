Perito criminal é preso suspeito de importunar colega e filmar nudez

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Um perito criminal de 40 anos foi preso no domingo , 27, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, suspeito de importunar sexualmente e filmar a nudez de uma colega de trabalho sem autorização. O homem não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, o suspeito foi localizado dentro da delegacia do município. Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que podem ter sido utilizados no crime, além de uma arma de fogo.

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Investigação

A Polícia Civil não informou detalhes sobre como o crime teria ocorrido. O caso está sendo investigado pela unidade policial, enquanto os materiais apreendidos serão submetidos a perícia para auxiliar na apuração.

O homem permanece custodiado e à disposição da Justiça. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a dinâmica do caso.

Apuração administrativa

Além da investigação criminal, o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde o perito era lotado, informou que a Corregedoria do órgão também abriu uma apuração administrativa sobre o caso.

Em nota, o DPT afirmou que a vítima vem recebendo acolhimento desde que a instituição tomou conhecimento da ocorrência.

O órgão também declarou que pretende colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis para esclarecer os fatos.