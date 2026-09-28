Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Perito criminal é preso suspeito de importunar colega e filmar nudez

Segundo a corporação, o homem foi localizado dentro da delegacia do município

Evellyn Teixeira
Por
Um perito criminal foi preso Luís Eduardo Magalhães suspeito de importunar sexualmente e filmar a nudez de uma colega
Um perito criminal foi preso Luís Eduardo Magalhães suspeito de importunar sexualmente e filmar a nudez de uma colega - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um perito criminal de 40 anos foi preso no domingo , 27, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, suspeito de importunar sexualmente e filmar a nudez de uma colega de trabalho sem autorização. O homem não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, o suspeito foi localizado dentro da delegacia do município. Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que podem ter sido utilizados no crime, além de uma arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Investigação

A Polícia Civil não informou detalhes sobre como o crime teria ocorrido. O caso está sendo investigado pela unidade policial, enquanto os materiais apreendidos serão submetidos a perícia para auxiliar na apuração.

O homem permanece custodiado e à disposição da Justiça. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a dinâmica do caso.

Apuração administrativa

Além da investigação criminal, o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde o perito era lotado, informou que a Corregedoria do órgão também abriu uma apuração administrativa sobre o caso.

Em nota, o DPT afirmou que a vítima vem recebendo acolhimento desde que a instituição tomou conhecimento da ocorrência.

O órgão também declarou que pretende colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis para esclarecer os fatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

importunação sexual Luís Eduardo Magalhães Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas