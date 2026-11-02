Pit bulls fogem de canil, atacam moradores e são mortos por policiais; veja vídeo

Dois cães da raça pit bull foram mortos por policiais militares após escaparem de um canil e atacarem moradores em São Gonçalo do Pará, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu neste domingo, 1º. Entre as vítimas está um idoso de 65 anos, que foi socorrido e posteriormente defendeu a atuação dos agentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente após a denúncia de que os animais atacavam outro cachorro na rua. Durante o deslocamento, os militares encontraram o idoso caído no chão e sendo atacado pelos cães.

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Imagens de uma câmera corporal de um dos policiais, obtidas pela Itatiaia, mostram os agentes descendo da viatura e atirando contra os animais. Mesmo após os disparos, os cães continuaram correndo pela via.

O idoso foi encaminhado para o hospital. No local, os policiais encontraram outro homem que também havia sido atacado pelos mesmos animais. Moradores continuaram acionando a polícia por causa dos ataques.

Polícia justificou morte dos animais

Segundo o registro da ocorrência, os militares localizaram os cães novamente e decidiram abatê-los. O boletim justifica a decisão pelo “histórico de ataques, comportamento agressivo e riscos a integridade física”.

As imagens também mostram o momento em que os policiais param a viatura em outra rua e efetuam novos disparos. Crianças aparecem no local.

Tutora foi conduzida à delegacia

Após a morte dos animais, a tutora, uma mulher de 29 anos, compareceu ao local. Ela informou que os cães fugiram do canil mantido em sua residência após um descuido dos enteados, que também moram no imóvel. A mulher foi conduzida à delegacia.

Veja vídeo: