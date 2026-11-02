POLÍCIA
Pit bulls fogem de canil, atacam moradores e são mortos por policiais; veja vídeo
Entre as vítimas está um idoso de 65 anos
Dois cães da raça pit bull foram mortos por policiais militares após escaparem de um canil e atacarem moradores em São Gonçalo do Pará, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu neste domingo, 1º. Entre as vítimas está um idoso de 65 anos, que foi socorrido e posteriormente defendeu a atuação dos agentes.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente após a denúncia de que os animais atacavam outro cachorro na rua. Durante o deslocamento, os militares encontraram o idoso caído no chão e sendo atacado pelos cães.
Imagens de uma câmera corporal de um dos policiais, obtidas pela Itatiaia, mostram os agentes descendo da viatura e atirando contra os animais. Mesmo após os disparos, os cães continuaram correndo pela via.
O idoso foi encaminhado para o hospital. No local, os policiais encontraram outro homem que também havia sido atacado pelos mesmos animais. Moradores continuaram acionando a polícia por causa dos ataques.
Polícia justificou morte dos animais
Segundo o registro da ocorrência, os militares localizaram os cães novamente e decidiram abatê-los. O boletim justifica a decisão pelo “histórico de ataques, comportamento agressivo e riscos a integridade física”.
As imagens também mostram o momento em que os policiais param a viatura em outra rua e efetuam novos disparos. Crianças aparecem no local.
Tutora foi conduzida à delegacia
Após a morte dos animais, a tutora, uma mulher de 29 anos, compareceu ao local. Ela informou que os cães fugiram do canil mantido em sua residência após um descuido dos enteados, que também moram no imóvel. A mulher foi conduzida à delegacia.
Veja vídeo:
https://t.co/FO8cPYryZ9— Itatiaia (@itatiaia) November 2, 2026