FÁBRICA CLANDESTINA
Polícia apreende impressoras 3D usadas na fabricação de armas
Material foi apreendido na casa de homem que usa tornozeleira eletrônica; ele foi ouvido e liberado
Policiais militares do Ceará aprenderam, nesta segunda-feira, 9, duas impressoras 3D que seriam usadas na fabricação de armas de fogo. As máquinas estavam em uma residência, na Travessa Horizonte, no bairro Ancuri, em Fortaleza.
Um homem, que não teve o nome revelado e que usa tornozeleira eletrônica, foi conduzido a uma unidade policial, onde foi ouvido e liberado. Um boletim de ocorrência foi registrado.
Além das impressoras, foram apreendidos também anotações sobre como usar a impressora , um celular e um notebook. As informações são do G1.