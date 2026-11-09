Polícia apreende impressoras 3D usadas na fabricação de armas

Siga o A TARDE no Google

Policiais militares do Ceará aprenderam, nesta segunda-feira, 9, duas impressoras 3D que seriam usadas na fabricação de armas de fogo. As máquinas estavam em uma residência, na Travessa Horizonte, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

Um homem, que não teve o nome revelado e que usa tornozeleira eletrônica, foi conduzido a uma unidade policial, onde foi ouvido e liberado. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das impressoras, foram apreendidos também anotações sobre como usar a impressora , um celular e um notebook. As informações são do G1.