POLÍCIA
POLÍCIA

Policiais participam de ação de bem-estar e saúde mental em Salvador

Projeto do Sindpoc leva atendimento médico, psicológico e estético gratuito a servidores

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/11/2025 - 9:59 h
Policiais civis de Itapuã ganham dia de saúde e bem-estar
Policiais civis de Itapuã ganham dia de saúde e bem-estar -

Policiais civis do Complexo Policial 3D, no bairro de Itapuã, em Salvador, recebem nesta quinta, 6, e sexta-feira, 7, cuidados especiais dentro do projeto "Polícia Cidadã".

O projeto oferece avaliação com nutricionista, barbearia , manicure, aferição de pressão, testes de glicemia, audiometria, assistência psicológica, eletrocardiograma, assessoria jurídica e até massoterapia. Tudo gratuito, para dar uma pausa na correria e cuidar da saúde física e mental dos servidores.

Ao MASSA!, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), que montou o projeto com a Frente Nacional de Negros e Negras (FNN), Eustácio Lopes, explicou que o projeto nasceu da necessidade de acolher quem vive sob constante estresse e risco.

"A gente tem a segunda atividade mais estressante do mundo, que é a de polícia. São pais e mães que levantam de madrugada pra combater o crime e, muitas vezes, esquecem da própria saúde", destacou.

Eustácio também lembrou que muitos profissionais enfrentam pressão alta, diabetes e depressão e acabam levando isso para a aposentadoria. Por isso, a ação não quer só ofertar serviços momentâneos, mas também incentivar o acompanhamento contínuo.

Euatácio Lopes, presidente do Sindpoc
Euatácio Lopes, presidente do Sindpoc | Foto: Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A ideia é que o projeto se torne mensal, passando por diferentes complexos policiais. A próxima edição já tem destino certo: o Complexo dos Barris, em Salvador.

Vozes da base

Para quem vive o dia a dia da polícia, a iniciativa tem um valor simbólico e emocional. A investigadora Débora Pereira acredita que o projeto representa um gesto de valorização.

"A gente vive sob muita pressão, e isso afeta a saúde emocional. Ter um momento pra cuidar da gente é essencial. Mostra que o sindicato se preocupa com o bem-estar de quem está na linha de frente", disse.

Débora Pereira, investigadora da Polícia Civil
Débora Pereira, investigadora da Polícia Civil | Foto: Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Já a escrivã Durvalina Cardoso, que já atua na PC há 10 anos, reforçou o quanto ações como essa ajudam a aliviar o peso da rotina. "Nossa vida é corrida, a gente não tem tempo pra nada. Quando tem um dia desses, dá um alívio", contou, enquanto curtia os serviços de manicure e maquiagem.

Durvalina Jaciara Cardoso, escrivã da Polícia Civil
Durvalina Jaciara Cardoso, escrivã da Polícia Civil | Foto: Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O projeto está apenas na segunda edição, mas já conquistou o carinho da categoria. Entre uma massagem e outra, os policiais trocam risadas e histórias, longe por um instante da tensão das ruas.

* Sob a supervisão do editor Pedro Moraes.

assistência social bem-estar policial estresse no trabalho nutrição Polícia Cidadã saúde mental

x