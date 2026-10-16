BR-116
PRF apreende 50kg de cocaína em porta-malas de carro após acidente
A droga foi encontrada durante o atendimento de uma ocorrência na BR-116
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu 50 quilos de cocaína na madrugada desta sexta-feira, 16, após um acidente no km 550 da BR-116, no município de Milagres, localizado no centro-sul da Bahia. Duas pessoas foram presas na ocorrência.
Os policiais prestavam atendimento de um acidente envolvendo um carro modelo GM/Spin, quando perceberam um nervosismo excessivo por parte do motorista e do acompanhante. Segundo a PRF, eles tentavam se distanciar dos agentes.
Percebendo este comportamento, uma revista foi realizada no automóvel, onde foram encontrados 50 tabletes de "substância análoga à cocaína", com peso aproximado de 1 kg cada. A droga estava guardada no porta-malas.
Todo material apreendido e os dois ocupantes do carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Itaberaba, para o registro do flagrante e adoção das medidas cabíveis.