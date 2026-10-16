PRF apreende 50kg de cocaína em porta-malas de carro após acidente

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu 50 quilos de cocaína na madrugada desta sexta-feira, 16, após um acidente no km 550 da BR-116, no município de Milagres, localizado no centro-sul da Bahia. Duas pessoas foram presas na ocorrência.

Os policiais prestavam atendimento de um acidente envolvendo um carro modelo GM/Spin, quando perceberam um nervosismo excessivo por parte do motorista e do acompanhante. Segundo a PRF, eles tentavam se distanciar dos agentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Percebendo este comportamento, uma revista foi realizada no automóvel, onde foram encontrados 50 tabletes de "substância análoga à cocaína", com peso aproximado de 1 kg cada. A droga estava guardada no porta-malas.

Todo material apreendido e os dois ocupantes do carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Itaberaba, para o registro do flagrante e adoção das medidas cabíveis.